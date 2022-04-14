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"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.04.2022
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине
Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:52
2022-04-14T18:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только ухудшает положение дел, а некоторые припомнили, что Вашингтон всегда извлекал выгоду в подобных ситуациях."Ох уж это американское денежное дерево. Как и в случае с Великобританией, на войну средства всегда найдутся", — отметил TDD."Единственная причина, по которой Соединенные Штаты будут давать оружие Украине, — это деньги. Великобритании потребовалось 50 лет, чтобы погасить долг США за оружие, использованное во Второй мировой войне", — написал Phitchit."Затягивание и усугубление конфликта. Русскоязычным областям Украины должна быть предоставлена ​​автономия, за которую они боролись в течение последнего десятилетия или около того. То, как украинское правительство притесняло их, было шокирующим", — считает Witchfinder_General."Люди в США голодают, а сонный Джо раздает 800 миллионов долларов направо и налево", — выразил мнение The mediator."Нужно больше оружия! Оружейная промышленность США, должно быть, радостно потирает руки. Вы когда-нибудь замечали, что любой президент-демократ всегда начинает войну? Мгновенная прибыль и новые рабочие места!" — возмутился Cuthbert Dibble."Иностранная держава платит украинскому президенту за то, чтобы он убивал больше украинцев вместо того, чтобы заключать мир и спасать их жизни. А буйствующая толпа еще и аплодирует ему за это", — подвели итог читатели.Накануне президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Кроме того, Вашингтон договаривается с союзниками, чтобы и они направили Киеву значительную военную помощь.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html
https://ria.ru/20220413/ssha-1783250247.html
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша
14:52 14.04.2022 (обновлено: 18:43 14.04.2022)
 
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине

Британские читатели Daily Mail назвали истинную цель США при поставках оружия Украине

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только ухудшает положение дел, а некоторые припомнили, что Вашингтон всегда извлекал выгоду в подобных ситуациях.
"Ох уж это американское денежное дерево. Как и в случае с Великобританией, на войну средства всегда найдутся", — отметил TDD.
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"Единственная причина, по которой Соединенные Штаты будут давать оружие Украине, — это деньги. Великобритании потребовалось 50 лет, чтобы погасить долг США за оружие, использованное во Второй мировой войне", — написал Phitchit.
"Затягивание и усугубление конфликта. Русскоязычным областям Украины должна быть предоставлена ​​автономия, за которую они боролись в течение последнего десятилетия или около того. То, как украинское правительство притесняло их, было шокирующим", — считает Witchfinder_General.
"Люди в США голодают, а сонный Джо раздает 800 миллионов долларов направо и налево", — выразил мнение The mediator.
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"Нужно больше оружия! Оружейная промышленность США, должно быть, радостно потирает руки. Вы когда-нибудь замечали, что любой президент-демократ всегда начинает войну? Мгновенная прибыль и новые рабочие места!" — возмутился Cuthbert Dibble.
"Иностранная держава платит украинскому президенту за то, чтобы он убивал больше украинцев вместо того, чтобы заключать мир и спасать их жизни. А буйствующая толпа еще и аплодирует ему за это", — подвели итог читатели.
Накануне президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Кроме того, Вашингтон договаривается с союзниками, чтобы и они направили Киеву значительную военную помощь.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденВладимир ПутинУкраинаСШАВашингтон (штат)Министерство обороны США
 
 
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