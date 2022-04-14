https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине

"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине - РИА Новости, 14.04.2022

"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине

Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:52

2022-04-14T14:52

2022-04-14T18:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

джо байден

владимир путин

украина

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только ухудшает положение дел, а некоторые припомнили, что Вашингтон всегда извлекал выгоду в подобных ситуациях."Ох уж это американское денежное дерево. Как и в случае с Великобританией, на войну средства всегда найдутся", — отметил TDD."Единственная причина, по которой Соединенные Штаты будут давать оружие Украине, — это деньги. Великобритании потребовалось 50 лет, чтобы погасить долг США за оружие, использованное во Второй мировой войне", — написал Phitchit."Затягивание и усугубление конфликта. Русскоязычным областям Украины должна быть предоставлена ​​автономия, за которую они боролись в течение последнего десятилетия или около того. То, как украинское правительство притесняло их, было шокирующим", — считает Witchfinder_General."Люди в США голодают, а сонный Джо раздает 800 миллионов долларов направо и налево", — выразил мнение The mediator."Нужно больше оружия! Оружейная промышленность США, должно быть, радостно потирает руки. Вы когда-нибудь замечали, что любой президент-демократ всегда начинает войну? Мгновенная прибыль и новые рабочие места!" — возмутился Cuthbert Dibble."Иностранная держава платит украинскому президенту за то, чтобы он убивал больше украинцев вместо того, чтобы заключать мир и спасать их жизни. А буйствующая толпа еще и аплодирует ему за это", — подвели итог читатели.Накануне президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Кроме того, Вашингтон договаривается с союзниками, чтобы и они направили Киеву значительную военную помощь.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782829341.html

https://ria.ru/20220413/ssha-1783250247.html

https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html

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сша

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша