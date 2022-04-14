14:52 14.04.2022 (обновлено: 18:43 14.04.2022)
"Денежное дерево": британцы раскритиковали США за поставки оружия Украине
Британские читатели Daily Mail назвали истинную цель США при поставках оружия Украине
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail пришли в ярость из-за очередных поставок Украине вооружений из США. Многие из них уверены, что такая "помощь" только ухудшает положение дел, а некоторые припомнили, что Вашингтон всегда извлекал выгоду в подобных ситуациях.
"Ох уж это американское денежное дерево. Как и в случае с Великобританией, на войну средства всегда найдутся", — отметил TDD.
"Затягивание и усугубление конфликта. Русскоязычным областям Украины должна быть предоставлена автономия, за которую они боролись в течение последнего десятилетия или около того. То, как украинское правительство притесняло их, было шокирующим", — считает Witchfinder_General.
"Люди в США голодают, а сонный Джо раздает 800 миллионов долларов направо и налево", — выразил мнение The mediator.
"Нужно больше оружия! Оружейная промышленность США, должно быть, радостно потирает руки. Вы когда-нибудь замечали, что любой президент-демократ всегда начинает войну? Мгновенная прибыль и новые рабочие места!" — возмутился Cuthbert Dibble.
"Иностранная держава платит украинскому президенту за то, чтобы он убивал больше украинцев вместо того, чтобы заключать мир и спасать их жизни. А буйствующая толпа еще и аплодирует ему за это", — подвели итог читатели.
Накануне президент США Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Он будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. Кроме того, Вашингтон договаривается с союзниками, чтобы и они направили Киеву значительную военную помощь.