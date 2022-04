https://ria.ru/20220414/twitch-1783450989.html

Twitch заблокировал некоторые аккаунты из-за пророссийской "пропаганды"

Twitch заблокировал некоторые аккаунты из-за пророссийской "пропаганды" - РИА Новости, 14.04.2022

Twitch заблокировал некоторые аккаунты из-за пророссийской "пропаганды"

Сервис Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о распространении пророссийской... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:11

2022-04-14T09:11

2022-04-14T09:11

в мире

игорь кириллов

мария захарова

василий пискарев

сша

россия

великобритания

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741338984_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ec1bc2bf9a1ce56ebfc3a8f42a67e75.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сервис Twitch заблокировал ряд аккаунтов после того, как американская НКО Tech Transparency Project (TTP) опубликовала доклад о распространении пророссийской "пропаганды" на платформе, пишет газета Financial Times.По утверждению издания, в отчете организации содержались подробности об учетных записях, которые якобы распространяли "прокремлевскую ложную информацию". К таковой, пишет газета. НКО причислила, например, заявления о спецоперации по денацификации Украине и о биологических лабораториях на ее территории.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как говорится в материале Financial Times, представитель компании после того, как ему в среду представили результаты исследования, заявил, что Twitch заблокировал упомянутые в докладе аккаунты и проводит расследование в отношении нескольких других."Хоть мы по-прежнему и наблюдаем небольшое количество вредоносных дезинформаторов в Twitch, мы в соответствии с этой политикой приостановили работу нескольких нарушающих правила каналов, включая некоторые, которые были специально предназначены для распространения дезинформации, связанной с кризисом на Украине", - приводит издание слова представителя.Согласно директору TTP Кэти Пол, ряд учетных записей были монетизированы.Twitch отказался комментировать блокировку конкретных аккаунтов, чтобы "защитить конфиденциальность вовлеченных лиц".Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что комиссия располагает данными, которые свидетельствуют о "колоссальных масштабах" сил и средств, привлеченных Западом для ведения информационной войны с РФ.Ранее европейские чиновники обратились к соцсетям с просьбой закрыть аккаунты более 100 российских посольств и государственных учреждений, обвинив их в распространении "дезинформации" о спецоперации на Украине, писала Financial Times. А правительство Великобритании сообщило, что выделит более 4 миллионов фунтов для информационной борьбы с Россией.Как заявляли ранее в МИД РФ, "никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы - ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации".

https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html

https://ria.ru/20220306/propaganda-1776813511.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь кириллов, мария захарова, василий пискарев, сша, россия, великобритания, министерство обороны сша, госдума рф, войска рхбз, санкции в отношении россии