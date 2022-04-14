https://ria.ru/20220414/turtsiya-1783334351.html

Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году

Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году

Туристический поток из России в Турцию по итогам 2022 года может составить около двух миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:59

2022-04-14T10:59

2022-04-14T10:59

туризм

туризм

новости - туризм

россия

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

turkish airlines

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию по итогам 2022 года может составить около двух миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что Турция является самым популярным выездным направлением и интерес к ней по-прежнему остается стабильно высоким. Но, по ее словам, необходимо снизить стоимость перелета для туристов."К сожалению, текущие цены на блочные места Turkish Airlines и Pegasus не позволяют реализовать эти туры по ценам начала 2022 года. Это приводит к спаду спроса, особенно в регионах", — уточнила глава АТОР.Ломидзе сказала, что приостановка зарубежных операций по картам Visa и Mastercard, выпущенным в РФ, приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных путешественников в Турцию. "Им затруднена покупка отелей и билетов из России", — пояснила она. По мнению главы ассоциации, ситуацию может исправить скорейшая интеграция российской платежной системы "Мир" на сайтах авиакомпаний, отелей, а также расширение количества турецких банков, обслуживающих ее на своих устройствах.

https://ria.ru/20220413/tury-1783104176.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), turkish airlines, санкции в отношении россии, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море