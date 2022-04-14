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Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220414/turtsiya-1783334351.html
Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году
Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году
Туристический поток из России в Турцию по итогам 2022 года может составить около двух миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:59
2022-04-14T10:59
туризм
туризм
новости - туризм
россия
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
turkish airlines
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию по итогам 2022 года может составить около двух миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Она отметила, что Турция является самым популярным выездным направлением и интерес к ней по-прежнему остается стабильно высоким. Но, по ее словам, необходимо снизить стоимость перелета для туристов."К сожалению, текущие цены на блочные места Turkish Airlines и Pegasus не позволяют реализовать эти туры по ценам начала 2022 года. Это приводит к спаду спроса, особенно в регионах", — уточнила глава АТОР.Ломидзе сказала, что приостановка зарубежных операций по картам Visa и Mastercard, выпущенным в РФ, приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных путешественников в Турцию. "Им затруднена покупка отелей и билетов из России", — пояснила она. По мнению главы ассоциации, ситуацию может исправить скорейшая интеграция российской платежной системы "Мир" на сайтах авиакомпаний, отелей, а также расширение количества турецких банков, обслуживающих ее на своих устройствах.
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10:59 14.04.2022
 
Эксперты подсчитали, сколько туристов из России примет Турция в этом году

АТОР: турпоток из России в Турцию в 2022 году может составить около двух миллионов человек

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Туристический поток из России в Турцию по итогам 2022 года может составить около двух миллионов человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В прошлом году было 4,7 миллиона человек. В этом — все будет зависеть от авиаперевозки, прогнозировать сейчас сложно. Считаем, что будет хорошим результатом, если приедет два миллиона", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что Турция является самым популярным выездным направлением и интерес к ней по-прежнему остается стабильно высоким. Но, по ее словам, необходимо снизить стоимость перелета для туристов.
"К сожалению, текущие цены на блочные места Turkish Airlines и Pegasus не позволяют реализовать эти туры по ценам начала 2022 года. Это приводит к спаду спроса, особенно в регионах", — уточнила глава АТОР.
Ломидзе сказала, что приостановка зарубежных операций по картам Visa и Mastercard, выпущенным в РФ, приводит к сокращению в первую очередь потока самостоятельных путешественников в Турцию. "Им затруднена покупка отелей и билетов из России", — пояснила она.
По мнению главы ассоциации, ситуацию может исправить скорейшая интеграция российской платежной системы "Мир" на сайтах авиакомпаний, отелей, а также расширение количества турецких банков, обслуживающих ее на своих устройствах.
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