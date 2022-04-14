https://ria.ru/20220414/tsentrizbirkom-1783477432.html

В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе

В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе - РИА Новости, 14.04.2022

В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе

Цифровая платформа Центризбиркома РФ обладает высшим классом защищенности, в которых не обрабатывается содержащая государственную тайну информация, причем при... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:32

2022-04-14T11:32

2022-04-14T11:32

технологии

владимир путин

цик рф

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Цифровая платформа Центризбиркома РФ обладает высшим классом защищенности, в которых не обрабатывается содержащая государственную тайну информация, причем при ее создании используется ПО, включенное в единый реестр российских программ, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦИКРанее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено."Создаваемая ЦИК России цифровая платформа отнесена к государственным информационным системам высшего класса защищенности, в которых не обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну. При этом на ЦИК России и ее информационные системы не распространяется действие норм законодательства о критической информационной инфраструктуре", - рассказали в пресс-службе ведомства.Уточняется, что ЦИК России ведет работы над созданием цифровой платформы, которая должна стать основой новой версии ГАС "Выборы". Работа ведется в строгом соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, а также с соблюдением всех установленных российским законодательством запретов и ограничений, подчеркнули они."При создании цифровой платформы ЦИК России используется программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, а также оборудование, включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции", - заключили в ЦИК России.

https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782044498.html

https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782048174.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, цик рф