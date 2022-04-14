Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/tsentrizbirkom-1783477432.html
В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе
В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе - РИА Новости, 14.04.2022
В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе
Цифровая платформа Центризбиркома РФ обладает высшим классом защищенности, в которых не обрабатывается содержащая государственную тайну информация, причем при... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:32
2022-04-14T11:32
технологии
владимир путин
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/74/1516727412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d5b8babf8a1896059286b25f082acc7.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Цифровая платформа Центризбиркома РФ обладает высшим классом защищенности, в которых не обрабатывается содержащая государственную тайну информация, причем при ее создании используется ПО, включенное в единый реестр российских программ, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦИКРанее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено."Создаваемая ЦИК России цифровая платформа отнесена к государственным информационным системам высшего класса защищенности, в которых не обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну. При этом на ЦИК России и ее информационные системы не распространяется действие норм законодательства о критической информационной инфраструктуре", - рассказали в пресс-службе ведомства.Уточняется, что ЦИК России ведет работы над созданием цифровой платформы, которая должна стать основой новой версии ГАС "Выборы". Работа ведется в строгом соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, а также с соблюдением всех установленных российским законодательством запретов и ограничений, подчеркнули они."При создании цифровой платформы ЦИК России используется программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, а также оборудование, включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции", - заключили в ЦИК России.
https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782044498.html
https://ria.ru/20220406/tsentrizbirkom-1782048174.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/74/1516727412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50f7f6cf6420a2693037a1a90c0f574f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владимир путин, цик рф
11:32 14.04.2022
 
В ЦИК рассказали о своей цифровой платформе

Цифровая платформа ЦИК создана на базе российского ПО, не содержит гостайну и защищена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Цифровая платформа Центризбиркома РФ обладает высшим классом защищенности, в которых не обрабатывается содержащая государственную тайну информация, причем при ее создании используется ПО, включенное в единый реестр российских программ, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦИК
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на критической инфраструктуре будет полностью запрещено.
Центризбирком - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:09
ЦИК ведет переговоры с компаниями по обслуживанию КОИБ
"Создаваемая ЦИК России цифровая платформа отнесена к государственным информационным системам высшего класса защищенности, в которых не обрабатывается информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну. При этом на ЦИК России и ее информационные системы не распространяется действие норм законодательства о критической информационной инфраструктуре", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что ЦИК России ведет работы над созданием цифровой платформы, которая должна стать основой новой версии ГАС "Выборы". Работа ведется в строгом соответствии с нормами законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, а также с соблюдением всех установленных российским законодательством запретов и ограничений, подчеркнули они.
"При создании цифровой платформы ЦИК России используется программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ, а также оборудование, включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции", - заключили в ЦИК России.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 12:22
Многие страны заинтересованы в российском опыте, заявила Памфилова
 
ТехнологииВладимир ПутинЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала