https://ria.ru/20220414/triumfalnaya-1783517597.html

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы - РИА Новости, 14.04.2022

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:04

2022-04-14T14:04

2022-04-14T14:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783518800_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_1cc3cd8f16366c03da2639ae70d61ef7.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он добавил, что вначале сооружение промоют водой, после чего на поверхности нанесут нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.По его словам, на промывку монумента уйдет примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства.Бирюков также отметил, что до конца апреля коммунальные службы промоют около двух тысяч инженерных объектов и более 1,1 тысячи памятников.

https://ria.ru/20220413/fontany-1783326500.html

https://ria.ru/20220412/pamyatniki-1783152483.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы