Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник "Гормост" производит весеннюю помывку Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству в городе ведутся масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников. В ночь с четверга на пятницу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", - сказал Бирюков журналистам.
Он добавил, что вначале сооружение промоют водой, после чего на поверхности нанесут нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
"Особое внимание будет уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят мягкими кистями. Работы займут около шести часов, их выполнит бригада из восьми человек, задействуем автовышку и поливомоечную машину", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, на промывку монумента уйдет примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства.
Бирюков также отметил, что до конца апреля коммунальные службы промоют около двух тысяч инженерных объектов и более 1,1 тысячи памятников.