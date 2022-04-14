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Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы - РИА Новости, 14.04.2022
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Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы - РИА Новости, 14.04.2022
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы
Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:04
2022-04-14T14:04
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городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он добавил, что вначале сооружение промоют водой, после чего на поверхности нанесут нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.По его словам, на промывку монумента уйдет примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства.Бирюков также отметил, что до конца апреля коммунальные службы промоют около двух тысяч инженерных объектов и более 1,1 тысячи памятников.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
14:04 14.04.2022
 

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник "Гормост" производит весеннюю помывку Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
Сотрудник Гормост производит весеннюю помывку Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют после зимы Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству в городе ведутся масштабные работы по промывке инженерных сооружений, улиц и общественных пространств, фасадов зданий и памятников. В ночь с четверга на пятницу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", - сказал Бирюков журналистам.
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Он добавил, что вначале сооружение промоют водой, после чего на поверхности нанесут нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смоют с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.
"Особое внимание будет уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистят мягкими кистями. Работы займут около шести часов, их выполнит бригада из восьми человек, задействуем автовышку и поливомоечную машину", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, на промывку монумента уйдет примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства.
Бирюков также отметил, что до конца апреля коммунальные службы промоют около двух тысяч инженерных объектов и более 1,1 тысячи памятников.
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