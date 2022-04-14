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Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину - РИА Новости, 14.04.2022
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Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину
Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину - РИА Новости, 14.04.2022
Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину
Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:53
2022-04-14T10:53
андрей бочкарев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причем 40 труб уже забетонированы", – сказал он.Заммэра уточнил, что 64,8 метра при общей протяженности тоннеля более 100 метров приходится на закрытую часть, а остальное – на открытые сверху рамповые участки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием Московский скоростной диаметр. Его строительство планируется завершить в 2023 году.
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва
10:53 14.04.2022
 

Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причем 40 труб уже забетонированы", – сказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
1 апреля, 12:29
Бочкарев: строительная готовность электродепо "Аминьевское" превысила треть
Заммэра уточнил, что 64,8 метра при общей протяженности тоннеля более 100 метров приходится на закрытую часть, а остальное – на открытые сверху рамповые участки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием Московский скоростной диаметр. Его строительство планируется завершить в 2023 году.
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыМосква
 
 
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