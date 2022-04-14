https://ria.ru/20220414/tonnel-1783467565.html
Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину
Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину - РИА Новости, 14.04.2022
Бочкарев: тоннель под МКАД на юге Москвы готов почти наполовину
Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:53
2022-04-14T10:53
2022-04-14T10:53
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причем 40 труб уже забетонированы", – сказал он.Заммэра уточнил, что 64,8 метра при общей протяженности тоннеля более 100 метров приходится на закрытую часть, а остальное – на открытые сверху рамповые участки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием Московский скоростной диаметр. Его строительство планируется завершить в 2023 году.
https://ria.ru/20220401/aminevskoe-1781250039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Недвижимость. Строительная готовность тоннеля под 32-м километром МКАД, возводимого в рамках Московского скоростного диаметра, составляет 45%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На участке скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, на сегодняшний день установлено 66 из 73 труб, причем 40 труб уже забетонированы", – сказал он.
Заммэра уточнил, что 64,8 метра при общей протяженности тоннеля более 100 метров приходится на закрытую часть, а остальное – на открытые сверху рамповые участки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием Московский скоростной диаметр. Его строительство планируется завершить в 2023 году.