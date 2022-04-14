https://ria.ru/20220414/stroitelstvo-1783548411.html

Рязанская область стала четвертой в ЦФО по темпам роста строительства жилья

Рязанская область стала четвертой в ЦФО по темпам роста строительства жилья - РИА Новости, 14.04.2022

Рязанская область стала четвертой в ЦФО по темпам роста строительства жилья

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках отчета перед депутатами регионального парламента сообщил, что область по итогам прошлого года заняла 4-е... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:46

2022-04-14T15:46

2022-04-14T16:00

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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках отчета перед депутатами регионального парламента сообщил, что область по итогам прошлого года заняла 4-е место в ЦФО по темпам роста строительства жилья, он выразил уверенность, что в текущем году намеченные планы также будут реализованы."Общая площадь введенного жилья составила почти 757 тысяч квадратных метров или 117% к 2020 году. По темпу роста Рязанская область занимает четвертое место в ЦФО", – сказал Любимов.Он отметил, что увеличение цен на строительные материалы сейчас оказывает влияние на темпы строительства. На федеральном и региональном уровнях принимаются необходимые меры для минимизации негативных последствий. В области создан оперативных штаб, который позволяет быстро решать проблемные вопросы."Эта работа показывает свою эффективность. Поэтому, я думаю, что мы все планы намеченные реализуем, и то, что сейчас негативно влияет на рынок строительства жилья, мы преодолеем", - сказал губернатор.Он добавил, что в регионе продолжается работа по восстановлению прав обманутых дольщиков прошлых лет. С 2017 года более 3000 семей получили квартиры и компенсации."По динамике решения проблемы обманутых дольщиков наша область вышла на третье место по России. По оставшимся трем объектам есть полное понимание и по срокам, и по механизмам восстановления прав граждан... Решить эти проблемы в полном объеме мы планируем до конца 2023 года, несмотря на те сложности, которые вызваны, в том числе, и повышением цен на строительные материалы", - добавил Любимов.

https://ria.ru/20220406/estafeta-1782172793.html

https://ria.ru/20220405/arenda-1781875329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязанская область, россия, экономика, общество