https://ria.ru/20220414/strategiya-1783573366.html
Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии
Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии - РИА Новости, 14.04.2022
Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии
Горизонт энергетической стратегии РФ надо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:12
2022-04-14T17:12
2022-04-14T17:21
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Горизонт энергетической стратегии РФ надо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего я прошу правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года, стратегию нужно утвердить до 15 сентября текущего года", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/neft-1783553015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
17:12 14.04.2022 (обновлено: 17:21 14.04.2022)
Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии
Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии до 2050 года