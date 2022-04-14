https://ria.ru/20220414/strategiya-1783573366.html

Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии

Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии - РИА Новости, 14.04.2022

Путин призвал продлить горизонт энергетической стратегии

Горизонт энергетической стратегии РФ надо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:12

2022-04-14T17:12

2022-04-14T17:21

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Горизонт энергетической стратегии РФ надо продлить до 2050 года и утвердить документ до 15 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего я прошу правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года, стратегию нужно утвердить до 15 сентября текущего года", - сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/neft-1783553015.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия