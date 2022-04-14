https://ria.ru/20220414/stantsiya-1783453479.html
Новую станцию БКЛ "Печатники" обеспечили энергоснабжением
Новую станцию БКЛ "Печатники" обеспечили энергоснабжением - РИА Новости, 14.04.2022
Новую станцию БКЛ "Печатники" обеспечили энергоснабжением
Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии метро "Печатники" на юго-востоке... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:32
2022-04-14T09:32
2022-04-14T09:32
общество
большая кольцевая линия
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии метро "Печатники" на юго-востоке города, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что для подключения к сетям станции БКЛ "Печатники" были проложены кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет почти 9 тысяч кВт."Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - пояснил Бирюков.
https://ria.ru/20220207/dorogi-1771405348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, большая кольцевая линия, москва
Новую станцию БКЛ "Печатники" обеспечили энергоснабжением
Новую станцию БКЛ "Печатники" на юго-востоке Москвы обеспечили энергоснабжением
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства российской столицы обеспечили энергоснабжение новой станции Большой кольцевой линии метро "Печатники" на юго-востоке города, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро - важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что для подключения к сетям станции БКЛ "Печатники" были проложены кабельные линии 20 кВ общей протяженностью около двух километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составляет почти 9 тысяч кВт.
"Распределительные сети напряжением 20 кВ характеризуются высокой энергоэффективностью, их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности. В перспективе их развитие позволит увеличить маневренность городской энергосистемы", - пояснил Бирюков.