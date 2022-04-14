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Foreign Affairs: построение мировой гегемонии обернется для США провалом - РИА Новости, 14.04.2022
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Foreign Affairs: построение мировой гегемонии обернется для США провалом
Foreign Affairs: построение мировой гегемонии обернется для США провалом - РИА Новости, 14.04.2022
Foreign Affairs: построение мировой гегемонии обернется для США провалом
Соединенные Штаты должны как можно скорее отказаться от роли "защитника" и "опекуна" мира, поскольку это никак не отвечает интересам самих американцев, пишет... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:22
2022-04-14T17:46
цены на нефть
джо байден
сша
китай
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты должны как можно скорее отказаться от роли "защитника" и "опекуна" мира, поскольку это никак не отвечает интересам самих американцев, пишет Стивен Вертхейм в статье для Foreign Affairs.По словам автора, события на Украине соблазняют политиков в Вашингтоне продолжить несменяемый курс на постоянное расширение влияния и разрастание бюджета на военные расходы."СССР исчез, но отсутствие серьезной угрозы дало почти тот же результат, что и наличие угрозы: как американские военные опекали "свободный мир", теперь они стали защитниками всего мира. Когда появлялись проблемы, сменявшие друг друга администрации обычно рассматривали их как причину для расширения влияния США. Даже если стремление к первенству создало или усугубило эти проблемы, у Вашингтона было решение: усиление превосходства", — пояснил Вертхейм.Однако это решение автор статьи считает ошибкой, которая способна истощить страну и поставить ее в опасное положение. Вертхейм раскритиковал точку зрения ученых Майкла Бекли и Хэла Брэндса, которые косвенно возродили стратегическую цель вечного сдерживания геополитических соперников — России и Китая. Они опираются на стратегический документ 1950 года, который призывал к антикоммунистическим "крестовым походам" и непомерным военным расходам."Призыв к холодной войне против Китая и Россия заставит американцев взять на себя огромное бремя не потому, что этого требуют конкретные интересы США, а потому, что этого требует идея превосходства США. Но Соединенные Штаты больше не в состоянии поддерживать глобальное военное господство на нынешнем уровне усилий и теперь должны вкладывать в эти усилия все больше ресурсов", — отметил автор.Перед администрацией Джо Байдена встает множество вопросов, ответственность за которые Америка брала на себя самовольно, без оглядки на реальные возможности: например, Вертхейм упомянул соглашение о предотвращении разработки Ираном ядерного оружия, а также конкуренцию с Китаем. Попытки построения мировой гегемонии под флагом холодной войны могут стать для Штатов провалом, так как повлекут за собой огромные затраты и ненужные риски, усугубят "внутренние невзгоды" страны и задушат международное сотрудничество.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html
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цены на нефть, джо байден, сша, китай, вашингтон (штат)
17:22 14.04.2022 (обновлено: 17:46 14.04.2022)
 
Foreign Affairs: построение мировой гегемонии обернется для США провалом

Foreign Affairs: США нельзя делать целью всей политики "защиту мира" от России и Китая

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты должны как можно скорее отказаться от роли "защитника" и "опекуна" мира, поскольку это никак не отвечает интересам самих американцев, пишет Стивен Вертхейм в статье для Foreign Affairs.
По словам автора, события на Украине соблазняют политиков в Вашингтоне продолжить несменяемый курс на постоянное расширение влияния и разрастание бюджета на военные расходы.
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"СССР исчез, но отсутствие серьезной угрозы дало почти тот же результат, что и наличие угрозы: как американские военные опекали "свободный мир", теперь они стали защитниками всего мира. Когда появлялись проблемы, сменявшие друг друга администрации обычно рассматривали их как причину для расширения влияния США. Даже если стремление к первенству создало или усугубило эти проблемы, у Вашингтона было решение: усиление превосходства", — пояснил Вертхейм.
Однако это решение автор статьи считает ошибкой, которая способна истощить страну и поставить ее в опасное положение. Вертхейм раскритиковал точку зрения ученых Майкла Бекли и Хэла Брэндса, которые косвенно возродили стратегическую цель вечного сдерживания геополитических соперников — России и Китая. Они опираются на стратегический документ 1950 года, который призывал к антикоммунистическим "крестовым походам" и непомерным военным расходам.
"Призыв к холодной войне против Китая и Россия заставит американцев взять на себя огромное бремя не потому, что этого требуют конкретные интересы США, а потому, что этого требует идея превосходства США. Но Соединенные Штаты больше не в состоянии поддерживать глобальное военное господство на нынешнем уровне усилий и теперь должны вкладывать в эти усилия все больше ресурсов", — отметил автор.
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Перед администрацией Джо Байдена встает множество вопросов, ответственность за которые Америка брала на себя самовольно, без оглядки на реальные возможности: например, Вертхейм упомянул соглашение о предотвращении разработки Ираном ядерного оружия, а также конкуренцию с Китаем. Попытки построения мировой гегемонии под флагом холодной войны могут стать для Штатов провалом, так как повлекут за собой огромные затраты и ненужные риски, усугубят "внутренние невзгоды" страны и задушат международное сотрудничество.
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