https://ria.ru/20220414/sotrudnichestvo-1783580319.html

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Иннополис" подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Иннополис" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 14.04.2022

Фонд "Сколково" и ОЭЗ "Иннополис" подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд "Сколково" и особая экономическая зона "Иннополис" в Татарстане в четверг подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов и развитии... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:33

2022-04-14T17:33

2022-04-14T18:22

республика татарстан

иннополис (татарстан)

сколково

россия

рустам минниханов

игорь шувалов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147974/96/1479749658_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_bfbef04edf0f6ca1adb6f0dab53a5f70.jpg

КАЗАНЬ, 14 апр – РИА Новости. Фонд "Сколково" и особая экономическая зона "Иннополис" в Татарстане в четверг подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов и развитии российской IT-отрасли, передает корреспондент РИА Новости.Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель госкорпорации развития ВЭБ.РФ, председатель совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов в четверг провели в Иннополисе совещание по вопросу развития инновационных экосистем "Сколково" и Иннополиса, по итогам которого было подписано соглашение о сотрудничестве."Мы надеемся вместе с проектом "Сколково" и "Сколтех" построить реальное партнерство с Иннополисом – как университетом и городом. И мы надеемся здесь стать флагманами инновационной повестки развития страны, особенно в нынешних условиях, когда должны в первую очередь полагаться на собственные силы", - сказал Шувалов журналистам после подписания соглашения.По его словам, такое объединение усилий позволит создать лучшие возможности для студентов получать первоклассное образование, для специалистов – развиваться. "К сожалению, из "Сколтеха" наши зарубежные партнеры, такие как МIT, отошли раньше окончания проекта… Мы в таком состоянии, чтобы этот проект не только продолжить отдельно, без иностранных партнеров, но и вместе с Иннополисом и другими партнерами далеко уйти вперед", - отметил Шувалов.Минниханов подчеркнул, что в рамках стратегического партнерства "Сколково" и Иннополиса реализуется задача развития двух мощных федеральных IT-центров, в ряде компетенций Иннополис может быть очень полезным партнером. "С учетом сегодняшних вызовов, с которыми мы сталкиваемся…, мы должны обеспечить цифровую безопасность нашей страны, и здесь "Сколково" и Иннополис должны играть решающую роль", - сказал он.Подписанное соглашение нацелено на развитие четырех основных направлений сотрудничества: увеличение количества участников "Сколково" и Иннополиса, доступ к сервисам и увеличение мер поддержки компаний, размещение участников "Сколково" в ОЭЗ "Иннополис" и вовлечение компаний в акселерационные и грантовые программы. "Сколково" и Иннополис планируют привлекать инвестиции в стартапы, реализовывать грантовые программы поддержки пилотных проектов, а также разрабатывать совместные комплексные IT-решения. Важным направлением взаимодействия станет запуск первого совместного акселератора для крупных индустриальных компаний Татарстана. Будут синхронизированы методики и развита общая HR-экосистема.Общая поддержка со стороны ВЭБ составит около 9 миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/avto-1780037179.html

иннополис (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иннополис (татарстан), сколково, россия, рустам минниханов, игорь шувалов