Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра
ДНР: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР у жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС ДНР у жилого дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.49 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.