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В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
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В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ
В Воронеже ко Дню Победы установят скульптуру пожилой женщины, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:38
2022-04-14T13:31
общество
воронеж
украина
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ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. В Воронеже ко Дню Победы установят скульптуру пожилой женщины, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Речь идет о жительнице Украины, которая вместе с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным полотнищем. Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях. Военный передал старикам продукты, после чего забрал флаг и начал его топтать. Женщина вернула припасы и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители."Вчера со мной связался глава города (Воронежа. — Прим. ред.) Вадим Кстенин и поделился, что наш земляк — талантливый скульптор Александр Ивченко со своим товарищем увековечивает бабушку в деревянной скульптуре. Делают это по велению души", — написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, скульптор попросил власти региона помочь показать свою работу воронежцам и "сделать к ней всеобщий доступ в День Победы".Он подчеркнул, что после Дня Победы скульптура обязательно останется в Воронеже — Городе воинской славы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782910779.html
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общество, воронеж, украина
11:38 14.04.2022 (обновлено: 13:31 14.04.2022)
 
В Воронеже появится скульптура украинской бабушки, давшей отпор ВСУ

В Воронеже ко Дню Победы появится скульптура украинской бабушки с советским флагом

© Фото : пресс-служба правительства Воронежской областиСкульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным
Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Воронежской области
Скульптура бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 апр — РИА Новости. В Воронеже ко Дню Победы установят скульптуру пожилой женщины, которая встретила украинских военных с советским флагом в руках, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Речь идет о жительнице Украины, которая вместе с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным полотнищем. Видеозапись инцидента распространилась в соцсетях. Военный передал старикам продукты, после чего забрал флаг и начал его топтать. Женщина вернула припасы и попросила отдать ей флаг, сказав, что за него воевали ее родители.
"Вчера со мной связался глава города (Воронежа. — Прим. ред.) Вадим Кстенин и поделился, что наш земляк — талантливый скульптор Александр Ивченко со своим товарищем увековечивает бабушку в деревянной скульптуре. Делают это по велению души", — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, скульптор попросил власти региона помочь показать свою работу воронежцам и "сделать к ней всеобщий доступ в День Победы".
"Мы, безусловно, поддержим такую замечательную идею и воплотим ее в программе празднования. Важно, чтобы историю легендарной украинской бабушки узнало как можно больше людей", — добавил Гусев.
Он подчеркнул, что после Дня Победы скульптура обязательно останется в Воронеже — Городе воинской славы.
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По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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