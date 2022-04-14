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Спецоперация России сдерживает НАТО, считает венесуэльский депутат
Спецоперация России сдерживает НАТО, считает венесуэльский депутат - РИА Новости, 14.04.2022
Спецоперация России сдерживает НАТО, считает венесуэльский депутат
Военная операция России сдерживает политику экспансии НАТО и делает шаг к новому экономическому порядку в мире, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:30
2022-04-14T21:30
2022-04-14T21:30
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КАРАКАС, 14 апр - РИА Новости. Военная операция России сдерживает политику экспансии НАТО и делает шаг к новому экономическому порядку в мире, считает депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фариас."С инициативой, которую проводит Россия, ограничивается политика экспансии НАТО и начинается новая история, рождается новый мировой экономический порядок, за это мы благодарим Россию", - сказал он РИА Новости."Из Венесуэлы мы приветствуем усилия, которые предпринимает президент Владимир Путин, они реализуют огромную задачу, которую должно было бы реализовать все человечество, - они противостоят НАТО, машине войны, разрушения и запугивания, которая уже спровоцировала большинство катастроф на планете", - добавил депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/nato-1783461913.html
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венесуэла, нато, украина, донбасс, в мире
Спецоперация России сдерживает НАТО, считает венесуэльский депутат
Венесуэльский депутат Фариас считает, что спецоперация России сдерживает экспансию НАТО