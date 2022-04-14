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Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220414/sayt-1783601611.html
Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье
Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2022
Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье
Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:15
2022-04-14T19:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Вакансии рассчитаны в основном на студентов аграрных колледжей и вузов. Они смогут найти там практику, подработку, постоянную или временную работу.Сейчас на сайте уже предлагают работу семь организаций и пять вузов. Там можно найти вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и другие.Работодатели могут размещать на сайте информацию о вакансиях и целевом наборе. Проект должен снизить дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере региона.https://360tv.ru/news/mosobl/sajt-s-vakansijami-dlja-agrariev-zarabotal-v-podmoskovje/
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московская область (подмосковье)
19:15 14.04.2022
 

Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница компании собирает огурцы в теплице сельскохозяйственной фирмы
Сотрудница компании собирает огурцы в теплице сельскохозяйственной фирмы - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
"Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Вакансии рассчитаны в основном на студентов аграрных колледжей и вузов. Они смогут найти там практику, подработку, постоянную или временную работу.
Сейчас на сайте уже предлагают работу семь организаций и пять вузов. Там можно найти вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и другие.
Работодатели могут размещать на сайте информацию о вакансиях и целевом наборе. Проект должен снизить дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере региона.
https://360tv.ru/news/mosobl/sajt-s-vakansijami-dlja-agrariev-zarabotal-v-podmoskovje/
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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