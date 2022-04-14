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Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье
Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2022
Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье
Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:15
2022-04-14T19:15
2022-04-14T19:15
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Вакансии рассчитаны в основном на студентов аграрных колледжей и вузов. Они смогут найти там практику, подработку, постоянную или временную работу.Сейчас на сайте уже предлагают работу семь организаций и пять вузов. Там можно найти вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и другие.Работодатели могут размещать на сайте информацию о вакансиях и целевом наборе. Проект должен снизить дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере региона.https://360tv.ru/news/mosobl/sajt-s-vakansijami-dlja-agrariev-zarabotal-v-podmoskovje/
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Вакансии рассчитаны в основном на студентов аграрных колледжей и вузов. Они смогут найти там практику, подработку, постоянную или временную работу.
Сейчас на сайте уже предлагают работу семь организаций и пять вузов. Там можно найти вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и другие.
Работодатели могут размещать на сайте информацию о вакансиях и целевом наборе. Проект должен снизить дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере региона.