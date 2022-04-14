https://ria.ru/20220414/sayt-1783601611.html

Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье

Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье - РИА Новости, 14.04.2022

Сайт с вакансиями для аграриев появился в Подмосковье

Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:15

2022-04-14T19:15

2022-04-14T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сайт с вакансиями в области сельского хозяйства заработал в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"."Цель портала — обеспечить взаимодействие студентов, образовательных учреждений и работодателей", – уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Вакансии рассчитаны в основном на студентов аграрных колледжей и вузов. Они смогут найти там практику, подработку, постоянную или временную работу.Сейчас на сайте уже предлагают работу семь организаций и пять вузов. Там можно найти вакансии технологов, слесарей, наладчиков техники, аналитиков, специалистов по закупкам и другие.Работодатели могут размещать на сайте информацию о вакансиях и целевом наборе. Проект должен снизить дефицит кадров в сельскохозяйственной сфере региона.https://360tv.ru/news/mosobl/sajt-s-vakansijami-dlja-agrariev-zarabotal-v-podmoskovje/

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)