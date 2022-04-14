https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783555696.html

В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД

В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022

В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД

санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:13

2022-04-14T16:13

2022-04-14T16:34

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783475779.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии