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В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
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В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД
санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:34
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.
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экономика, санкции в отношении россии
16:13 14.04.2022 (обновлено: 16:34 14.04.2022)
 
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД

В МИД заявили, что санкционные шаги Запада были предсказуемы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.
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