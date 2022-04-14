https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783555696.html
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД
санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:34
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.
https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783475779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии
16:13 14.04.2022 (обновлено: 16:34 14.04.2022)
В России готовились к западным санкциям, заявили в МИД
В МИД заявили, что санкционные шаги Запада были предсказуемы
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. санкционные шаги Запада были предсказуемы, в России готовились к ним и российская экономика быстро адаптировалась, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Что касается влияния на российскую экономику, то эти шаги были достаточно предсказуемыми. У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", - добавил Биричевский.