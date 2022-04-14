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Продавцы в Германии реагируют на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022
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Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Продавцы в Германии реагируют на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
2022-04-14T17:33
2022-04-14T17:33
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Предприниматели в Германии подстраиваются под нынешние реалии: экономят на электроэнергии и повышают стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.
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Светлана Осипова
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353
60
353
60
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти. Предприниматели в Германии вынуждены подстраиваться под нынешние реалии: экономить на электроэнергии и повышать стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.
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видео, видео
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
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17:33 14.04.2022
 

Продавцы в Германии реагируют на рост цен

Читать ria.ru в
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
Предприниматели в Германии подстраиваются под нынешние реалии: экономят на электроэнергии и повышают стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.
 
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