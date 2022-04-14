https://ria.ru/20220414/rynok-1783579952.html

Продавцы в Германии реагируют на рост цен

Продавцы в Германии реагируют на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022

Продавцы в Германии реагируют на рост цен

Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.

2022-04-14T17:33

2022-04-14T17:33

2022-04-14T17:33

видео

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Предприниматели в Германии подстраиваются под нынешние реалии: экономят на электроэнергии и повышают стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.

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2022

Светлана Осипова

Светлана Осипова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продавцы в Германии реагируют на рост цен Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти. Предприниматели в Германии вынуждены подстраиваться под нынешние реалии: экономить на электроэнергии и повышать стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения. 2022-04-14T17:33 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Осипова

видео, видео