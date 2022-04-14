https://ria.ru/20220414/rynok-1783579952.html
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Продавцы в Германии реагируют на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
2022-04-14T17:33
2022-04-14T17:33
2022-04-14T17:33
видео
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Предприниматели в Германии подстраиваются под нынешние реалии: экономят на электроэнергии и повышают стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.
РИА Новости
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Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти. Предприниматели в Германии вынуждены подстраиваться под нынешние реалии: экономить на электроэнергии и повышать стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.
2022-04-14T17:33
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
2022-04-14T17:33
true
PT1M10S
Продавцы в Германии реагируют на рост цен
Цены на газ, топливо, электричество в Европе продолжают расти.
Предприниматели в Германии подстраиваются под нынешние реалии: экономят на электроэнергии и повышают стоимость предоставляемых услуг. Так, организаторы и продавцы на Нюрнбергском фольклорном фестивале рассказывают о том, что вынуждены поднять цены на входные билеты и угощения.