https://ria.ru/20220414/reglament-1783610920.html

Важнейший документ эпохи Петра: как создавался Адмиралтейский регламент

Важнейший документ эпохи Петра: как создавался Адмиралтейский регламент - РИА Новости, 14.04.2022

Важнейший документ эпохи Петра: как создавался Адмиралтейский регламент

Одним из основных направлений деятельности Петра I было создание сильного военно-морского флота. В какой-то момент эта сфера потребовала четкой систематизации... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:40

2022-04-14T20:40

2022-04-14T20:40

морская держава

морская держава

петр i

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Одним из основных направлений деятельности Петра I было создание сильного военно-морского флота. В какой-то момент эта сфера потребовала четкой систематизации. Именно поэтому в апреле 1722 года и появился Адмиралтейский регламент. О том, как Петр1 принимал участие в создании документа и какие любопытные нюансы есть в тексте регламента – в материале "Морской державы".Когда стало понятно, что морскому флоту не хватает четкого свода правил, за дело взялись профессионалы. Документ широкого охвата разрабатывала Адмиралтейств-коллегия. Свою существенную роль в появлении и принятии свода морских правил сыграл и лично Петр I. Так, например, в феврале 1721 года император 12 раз лично принимал участие в обсуждении регламента.Всего итоговый регламент включал в себя 52 главы, которые вместе с Морским уставом 1720 года составили свод военно-морских законов. Непосредственно в регламенте подробно описывались функции и система управления Адмиралтейств-коллегии, а также деятельность на море, в адмиралтействах и портах.Особое внимание уделялось описанию обязанностей должностных лиц – от руководителей коллегии до купора (отвечал за качество бочек), маштмакера, парусного мастера.Всеобъемлющий и образцовыйПолное название документа довольно громоздкое, создатели явно не экономили знаки. Официально свод законов носил наименование "Регламент о управлении адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии Адмиралтейской, и прочих всех чинов при адмиралтействе обретающихся".Адмиралтейский регламент регулировал практически все сферы морского дела – от строительства флота и поставки материалов до спуска корабля на воду и бережного к нему отношения."Одной из особенностей регламента является его всеохватность. В ведении Адмиралтейств-коллегии находились не только вопросы непосредственного строительства флота, но и все, что сопровождало этот процесс: полотняные мануфактуры, а также мануфактуры, которые занимались производством вооружения", – сообщил РИА Новости кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Президентской библиотеки Алексей Воронович.Также в регламенте описывался и контроль за лесами и вводилась должность обер-вальдмейстера. Предполагалось, что документ станет образцовым для других ведомств."Регламент был принят 5 апреля 1722 года, а уже 11 мая 1722 года был издан указ "О сочинении Регламентов во всех Коллегиях, по примеру Адмиралтейского". Таким образом, предполагалось, что регламент станет типовым для других ведомств", – отметил Алексей Воронович.Дебют "бухгалтера"В тексте документа есть привычные в наше время, но использованные впервые именно в Адмиралтейском регламенте понятия "дебет", "кредит", "бухгалтер". Также в нем упомянуты "скважни" для кошек в амбарных дверях или то, как необходимо контролировать изготовление бочек.Можно в регламенте найти мостик к современности. В пункте 25 главы 20 было указано, что после строительства корабля необходимо передавать на сохранение чертежи в Адмиралтейство, где существовала для этих целей модель-камера. Сегодня Центральный военно-морской музей ведет свою историю как раз с этой "комнаты моделей".Адмиралтейский регламент с некоторыми изменениями сохранял статус правового акта на протяжении восьми десятилетий и правления восьми императоров. Он был отменен лишь в период государственных реформ в царствование Александра I, когда Адмиралтейств-коллегия вошла в состав Министерства морских сил."Многие должности, которые указывались в этом документе, были упразднены. Но для XVIII века регламент имел исключительное значение как базовый документ, который регламентировал создание российского военно-морского флота", – сообщил Алексей Воронович.Исследователи отмечают, что Адмиралтейский регламент можно смело поставить в один ряд с важнейшими документами эпохи Петра Великого. Познакомиться с текстом исторического документа можно на сайте Президентской библиотеки.

https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html

https://ria.ru/20220409/sklyaev-1782396016.html

https://ria.ru/20220219/apraksin-1773732257.html

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морская держава, петр i, россия