https://ria.ru/20220414/razgovor-1783497860.html
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет - РИА Новости, 14.04.2022
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:54
2022-04-14T12:54
2022-04-14T13:03
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и когда он состоится.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине."Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика
12:54 14.04.2022 (обновлено: 13:03 14.04.2022)
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет
Песков пообещал проинформировать в случае разговора Путина с Эрдоганом