https://ria.ru/20220414/razgovor-1783497860.html

Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет

Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет - РИА Новости, 14.04.2022

Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:54

2022-04-14T12:54

2022-04-14T13:03

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

политика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и когда он состоится.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине."Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783475779.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика