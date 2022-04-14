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Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет - РИА Новости, 14.04.2022
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Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет - РИА Новости, 14.04.2022
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:54
2022-04-14T13:03
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и когда он состоится.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине."Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, политика
12:54 14.04.2022 (обновлено: 13:03 14.04.2022)
 
Кремль проинформирует о разговоре Путина с Эрдоганом, если он произойдет

Песков пообещал проинформировать в случае разговора Путина с Эрдоганом

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, если и когда он состоится.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским о ситуации на Украине.
"Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:26
Глава МИД Турции исключил введение санкций против России
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияПолитика
 
 
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