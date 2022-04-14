https://ria.ru/20220414/raskhody-1783517838.html

Аверов: Липецкая область имеет запас прочности на непредвиденные расходы

Аверов: Липецкая область имеет запас прочности на непредвиденные расходы - РИА Новости, 14.04.2022

Аверов: Липецкая область имеет запас прочности на непредвиденные расходы

Липецкие депутаты внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:58

2022-04-14T13:58

2022-04-14T13:58

липецкая область

липецкая область

елецкий район

экономика

жкх

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Липецкие депутаты внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента.Доходы увеличились почти на 1 миллиард 739 миллионов рублей – за счет поступлений из федеральной казны и фонда реформирования ЖКХ, а также за счет остатков средств прошлого года, что добавило бюджету еще 7 миллиардов 592 миллиона рублей.На дополнительные мероприятия для снижения напряженности на рынке труда регион получил из федерального бюджета 189,5 миллиона рублей, на программы по организации профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, – еще 58,4 миллиона рублей. На программу по переселению граждан из аварийного жилья в регион дополнительно поступил 1 миллиард 153 миллиона рублей из фонда реформирования ЖКХ. Еще 155 миллионов выделяется из областного бюджета. На комплексное развитие сельских территорий Липецкая область получила почти 239 миллионов рублей, которые пойдут на завершение строительства двух школ: в Лебедянском районе и поселке Ключ жизни Елецкого района, отмечает пресс-служба.С учетом принятых изменений областной бюджет Липецкой области по доходам составит 78 миллиардов 403 миллиона рублей, по расходам – почти 102 миллиарда 178 миллионов рублей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220406/lipetsk-1782021953.html

липецкая область

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, елецкий район, экономика, жкх