Аверов: Липецкая область имеет запас прочности на непредвиденные расходы
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Липецкие депутаты внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Доходы увеличились почти на 1 миллиард 739 миллионов рублей – за счет поступлений из федеральной казны и фонда реформирования ЖКХ, а также за счет остатков средств прошлого года, что добавило бюджету еще 7 миллиардов 592 миллиона рублей.
"Изменения бюджета – серьезные. И обусловлены они, в первую очередь, нынешней экономической ситуацией. Мы оказываем помощь малообеспеченным семьям, выделяем средства на повышение заработной платы бюджетникам. Значительные средства направляем на докапитализацию фондов поддержки промышленности – 839 миллионов рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса – еще 354 миллиона. Вводим новые областные меры поддержки в сфере АПК, например, такие, как возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка скота. Наша задача сегодня – сохранить предприятия и рабочие места", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Дмитрия Аверова.
На дополнительные мероприятия для снижения напряженности на рынке труда регион получил из федерального бюджета 189,5 миллиона рублей, на программы по организации профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, – еще 58,4 миллиона рублей. На программу по переселению граждан из аварийного жилья в регион дополнительно поступил 1 миллиард 153 миллиона рублей из фонда реформирования ЖКХ. Еще 155 миллионов выделяется из областного бюджета. На комплексное развитие сельских территорий Липецкая область получила почти 239 миллионов рублей, которые пойдут на завершение строительства двух школ: в Лебедянском районе и поселке Ключ жизни Елецкого района, отмечает пресс-служба.
"Дополнительные средства на поддержку жителей и экономики региона будут выделены, в том числе, за счет остатков средств областного бюджета и переноса финансирования по ряду строительных объектов. Таким образом, будут дофинансированы социальные программы, сфера здравоохранения. В области созданы резервные фонды, чтобы регион имел запас прочности на все непредвиденные и первоочередные расходы", - подчеркнул Аверов.
С учетом принятых изменений областной бюджет Липецкой области по доходам составит 78 миллиардов 403 миллиона рублей, по расходам – почти 102 миллиарда 178 миллионов рублей, говорится в сообщении.