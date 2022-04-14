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В Минске предупредили о риске провокации со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/provokatsiya-1783459081.html
В Минске предупредили о риске провокации со стороны Украины
В Минске предупредили о риске провокации со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
В Минске предупредили о риске провокации со стороны Украины
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:05
2022-04-14T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт."В рамках анализа хода проведения специальной военной операции отдельного внимания с точки зрения оценки рисков и вызовов безопасности нашей страны в военной сфере заслуживает принятие Украиной дополнительных мер по укреплению украинско-белорусского участка границы. Нельзя исключать, что обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Беларуси в конфликт", - сказал Вольфович в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте.По словам госсекретаря, "развитие ситуации по такому сценарию не только послужит поводом для существенного усиления информационного, экономического и политического давления на Беларусь, но и может рассматриваться Западом как основание для принятия соответствующего политического решения, не исключая возможное применение военной силы против белорусского государства". "Но система обеспечения национальной безопасности готова к подобному развитию событий", - подчеркнул он.Вольфович добавил, что "в ближайшее время российские вооруженные силы в интересах достижения целей операции, вероятнее всего, нарастят усилия по ликвидации очагов сопротивления ВСУ". "При этом основным, по нашей оценке, будет являться разгром группировки войск из состава ВСУ, прежде всего действующей на Донецком и Луганском направлениях", - отметил он.Госсекретарь также считает, что "в ближайшее время Вашингтон и его союзники продолжат раскручивать санкционную спираль, а также формировать вокруг России пояс недружественных государств, "санитарный кордон" с целью ее геополитического удушения". Он отметил, что США с помощью санкций хотят устранить "сильного конкурента на международной арене", вытеснить Россию из европейской и мировой систем финансовых и торгово-экономических связей. "Россия выдержала удар и сделала ответный ход. Глобализационные механизмы вполне могут привести к обратному эффекту санкционной политики Запада, особенно в вопросе закупок российского углеводородного сырья", - добавил Вольфович.В целом, по его словам, предпринимаемые в последнее время США и их партнерами по НАТО меры "на восточном направлении не имеют ничего общего со сдерживанием и являются шагами, направленными на обеспечение доминирования и подчинение России и ее главных союзников, прежде всего Беларуси, интересам Запада с последующим их превращением в свои сырьевые придатки". Госсекретарь считает, что "США фактически осуществили свой стратегический план по столкновению Москвы и Киева, спровоцировали новый вооруженный конфликт в Европе, оставаясь при этом в стороне".Вольфович также обратил внимание, что сейчас группировка НАТО в соседних с Белоруссией Польше и странах Балтии увеличена и составляет около 20 тысяч военнослужащих и 500 единиц тяжелой военной техники. "Впервые на территории Польши развернуты две батареи ЗРК "Пэтриот". Кроме того, размещение указанных ЗРК началось на территории Словакии. Группировка ВМС стран НАТО в Балтийском и Средиземном морях насчитывает восемь кораблей — носителей крылатых ракет, которые могут быть применены по объектам как на территории Беларуси, так и западных областей России, а также по российским группировкам, участвующим в специальной военной операции в Украине", - отметил он. Госсекретарь добавил, что у белорусских границ активно проводятся учения альянса, а соседние страны планомерно увеличивают оборонные расходы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782284130.html
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в мире, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
10:05 14.04.2022 (обновлено: 10:58 14.04.2022)
 
В Минске предупредили о риске провокации со стороны Украины

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович предупредил о риске провокации со стороны Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.
"В рамках анализа хода проведения специальной военной операции отдельного внимания с точки зрения оценки рисков и вызовов безопасности нашей страны в военной сфере заслуживает принятие Украиной дополнительных мер по укреплению украинско-белорусского участка границы. Нельзя исключать, что обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Беларуси в конфликт", - сказал Вольфович в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном на его сайте.
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По словам госсекретаря, "развитие ситуации по такому сценарию не только послужит поводом для существенного усиления информационного, экономического и политического давления на Беларусь, но и может рассматриваться Западом как основание для принятия соответствующего политического решения, не исключая возможное применение военной силы против белорусского государства". "Но система обеспечения национальной безопасности готова к подобному развитию событий", - подчеркнул он.
Вольфович добавил, что "в ближайшее время российские вооруженные силы в интересах достижения целей операции, вероятнее всего, нарастят усилия по ликвидации очагов сопротивления ВСУ". "При этом основным, по нашей оценке, будет являться разгром группировки войск из состава ВСУ, прежде всего действующей на Донецком и Луганском направлениях", - отметил он.
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Госсекретарь также считает, что "в ближайшее время Вашингтон и его союзники продолжат раскручивать санкционную спираль, а также формировать вокруг России пояс недружественных государств, "санитарный кордон" с целью ее геополитического удушения". Он отметил, что США с помощью санкций хотят устранить "сильного конкурента на международной арене", вытеснить Россию из европейской и мировой систем финансовых и торгово-экономических связей. "Россия выдержала удар и сделала ответный ход. Глобализационные механизмы вполне могут привести к обратному эффекту санкционной политики Запада, особенно в вопросе закупок российского углеводородного сырья", - добавил Вольфович.
В целом, по его словам, предпринимаемые в последнее время США и их партнерами по НАТО меры "на восточном направлении не имеют ничего общего со сдерживанием и являются шагами, направленными на обеспечение доминирования и подчинение России и ее главных союзников, прежде всего Беларуси, интересам Запада с последующим их превращением в свои сырьевые придатки". Госсекретарь считает, что "США фактически осуществили свой стратегический план по столкновению Москвы и Киева, спровоцировали новый вооруженный конфликт в Европе, оставаясь при этом в стороне".
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Вольфович также обратил внимание, что сейчас группировка НАТО в соседних с Белоруссией Польше и странах Балтии увеличена и составляет около 20 тысяч военнослужащих и 500 единиц тяжелой военной техники. "Впервые на территории Польши развернуты две батареи ЗРК "Пэтриот". Кроме того, размещение указанных ЗРК началось на территории Словакии. Группировка ВМС стран НАТО в Балтийском и Средиземном морях насчитывает восемь кораблей — носителей крылатых ракет, которые могут быть применены по объектам как на территории Беларуси, так и западных областей России, а также по российским группировкам, участвующим в специальной военной операции в Украине", - отметил он. Госсекретарь добавил, что у белорусских границ активно проводятся учения альянса, а соседние страны планомерно увеличивают оборонные расходы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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