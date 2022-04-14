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В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий - РИА Новости, 14.04.2022
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В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий
Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:59
2022-04-14T12:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей, пострадали двое рабочих. Мужчина 1991 года рождения скончался, второй пострадавший 1998 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.Уточняется, что Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.
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происшествия, москва
09:59 14.04.2022 (обновлено: 12:40 14.04.2022)
 
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий

В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий, второй госпитализирован

© Фото : Прокуратура города МосквыПри проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей
При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей, пострадали двое рабочих. Мужчина 1991 года рождения скончался, второй пострадавший 1998 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.
© Фото : Прокуратура города МосквыПри проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей
При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей
Уточняется, что Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.
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