https://ria.ru/20220414/proisshestvie-1783458091.html

В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий

В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий - РИА Новости, 14.04.2022

В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий

Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:59

2022-04-14T09:59

2022-04-14T12:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей, пострадали двое рабочих. Мужчина 1991 года рождения скончался, второй пострадавший 1998 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.Уточняется, что Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

https://ria.ru/20220320/delo-1779174621.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва