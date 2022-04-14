https://ria.ru/20220414/proisshestvie-1783458091.html
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий
Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:59
2022-04-14T09:59
2022-04-14T12:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей, пострадали двое рабочих. Мужчина 1991 года рождения скончался, второй пострадавший 1998 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.Уточняется, что Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
09:59 14.04.2022 (обновлено: 12:40 14.04.2022)
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий
В Москве из-за падения плиты во время ремонта погиб рабочий, второй госпитализирован
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку гибели одного рабочего и госпитализации второго после падения плиты во время ремонта здания на востоке города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"При проведении ремонтных работ в здании в Бригадирском переулке обрушилась плита перекрытий одного из этажей, пострадали двое рабочих. Мужчина 1991 года рождения скончался, второй пострадавший 1998 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Басманной межрайонной прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.