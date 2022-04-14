https://ria.ru/20220414/prodovolstvie-1783568579.html

Россия исполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявил МИД

Россия исполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2022

Россия исполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявил МИД

Россия останется надежным игроком мирового продовольственного рынка и исполнит все свои обязательства по международным экспортным контрактам, заявил директор... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:56

2022-04-14T16:56

2022-04-14T16:56

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия останется надежным игроком мирового продовольственного рынка и исполнит все свои обязательства по международным экспортным контрактам, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Россия остается надежным игроком на мировом рынке продовольствия, мы выполним все наши международные обязательства по всем экспортным контрактам, каких бы трудностей нам это ни стоило. Мы очень хорошо понимаем важность поставок продукции первой необходимости, в которой так остро нуждаются наши партнеры в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - сказал Биричевский в эфире телеканала RT, отвечая на вопрос, как антироссийские санкции могут повлиять на экспорт продуктов питания из России и глобальную ситуацию с продовольствием в целом.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/golod-1783140268.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/putin-1783555341.html

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украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии