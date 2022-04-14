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Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым - РИА Новости, 14.04.2022
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Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым
Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым - РИА Новости, 14.04.2022
Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:25
2022-04-14T07:25
в мире
франция
россия
марин ле пен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и пригласил посетить российский Крым.Накануне Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.По его мнению, именно приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от "антироссийской истерии и нацистского оскала"."Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия", - подчеркнул депутат.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, франция, россия, марин ле пен
07:25 14.04.2022
 
Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым

Депутат Госдумы Шеремет пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и пригласил посетить российский Крым.
Накануне Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.
"Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан и будем рады видеть на полуострове вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, именно приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от "антироссийской истерии и нацистского оскала".
"Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия", - подчеркнул депутат.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
04:52
В Крыму назвали позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение
 
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