Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым
Депутат Госдумы Шеремет пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым
Марин Ле Пен. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и пригласил посетить российский Крым.
Накануне Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.
"Марин Ле Пен показала всему западному миру, что такое истинная и искренняя приверженность демократическим ценностям, взвешенный и разумный подход в оценках международных событий. Мы благодарны ей за уважительное отношение к выбору крымчан и будем рады видеть на полуострове вне зависимости от исхода предстоящих президентских выборов", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, именно приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от "антироссийской истерии и нацистского оскала".
"Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия", - подчеркнул депутат.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".