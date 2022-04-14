https://ria.ru/20220414/priglashenie-1783443570.html

Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым

Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым - РИА Новости, 14.04.2022

Депутат ГД пригласил кандидата в президенты Франции Ле Пен посетить Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:25

2022-04-14T07:25

2022-04-14T07:25

в мире

франция

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марин ле пен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет поблагодарил кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен за приверженность демократическим ценностям и пригласил посетить российский Крым.Накануне Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.По его мнению, именно приход в европейских странах к власти таких политиков, как Ле Пен, дает Европе шанс на спасение от "антироссийской истерии и нацистского оскала"."Западным странам пора избавляться от политиков из партий войны. Настало время конструктивных и созидательных отношений, на чем всегда настаивала Россия", - подчеркнул депутат.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, франция, россия, марин ле пен