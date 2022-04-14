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Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно" - РИА Новости, 14.04.2022
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Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно" - РИА Новости, 14.04.2022
Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что грядущий отопительный сезон после отказа от российского газа не будет "очень комфортным", хотя объемов газа с... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:46
2022-04-14T12:46
экономика
литва
ингрида шимоните
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что грядущий отопительный сезон после отказа от российского газа не будет "очень комфортным", хотя объемов газа с Клайпедского СПГ-терминала и другой инфраструктуры должно хватить всем трем странам Балтии."Надо оценивать не только терминал (СПГ в Клайпеде - ред.), но и всю инфраструктуру, которая у нас есть: и Инчукалнское газохранилище (в Латвии - ред.), и газопроводы, которые у нас есть, и тогда уже в таком общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием", - сказала Шимоните в эфире Новостного радио. По ее словам, теоретически возможна ситуация, "когда очень-очень холодная зима и соответственно очень-очень большое потребление газа, поэтому, возможно, будут необходимы какие-нибудь ограничения некоторым крупным потребителям".Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту.Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
https://ria.ru/20220224/gaz-1774586938.html
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экономика, литва, ингрида шимоните, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии
12:46 14.04.2022
 
Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"

Премьер Литвы Шимоните: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИнгрида Шимоните
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ингрида Шимоните. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что грядущий отопительный сезон после отказа от российского газа не будет "очень комфортным", хотя объемов газа с Клайпедского СПГ-терминала и другой инфраструктуры должно хватить всем трем странам Балтии.
"Надо оценивать не только терминал (СПГ в Клайпеде - ред.), но и всю инфраструктуру, которая у нас есть: и Инчукалнское газохранилище (в Латвии - ред.), и газопроводы, которые у нас есть, и тогда уже в таком общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием", - сказала Шимоните в эфире Новостного радио. По ее словам, теоретически возможна ситуация, "когда очень-очень холодная зима и соответственно очень-очень большое потребление газа, поэтому, возможно, будут необходимы какие-нибудь ограничения некоторым крупным потребителям".
Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту.
Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
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