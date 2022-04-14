Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Премьер Литвы Шимоните: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Ингрида Шимоните. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что грядущий отопительный сезон после отказа от российского газа не будет "очень комфортным", хотя объемов газа с Клайпедского СПГ-терминала и другой инфраструктуры должно хватить всем трем странам Балтии.
"Надо оценивать не только терминал (СПГ в Клайпеде - ред.), но и всю инфраструктуру, которая у нас есть: и Инчукалнское газохранилище (в Латвии - ред.), и газопроводы, которые у нас есть, и тогда уже в таком общем пакете все три страны могли бы функционировать, но это уже не будет очень комфортным функционированием", - сказала Шимоните в эфире Новостного радио. По ее словам, теоретически возможна ситуация, "когда очень-очень холодная зима и соответственно очень-очень большое потребление газа, поэтому, возможно, будут необходимы какие-нибудь ограничения некоторым крупным потребителям".
Ранее власти Литвы заявили, что больше не импортируют природный газ из России, а обеспечивают себя им морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту.
Ранее Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
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