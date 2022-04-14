В Китае рассказали о "позорной роли" США в ситуации с Украиной
"Синьхуа": США пытаются нивелировать свою "позорную роль" в ситуации с Украиной
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США попытались нивелировать свою позорную роль, которую они сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая внимание людей от правды. К такому выводу пришло китайское издание "Синьхуа".
Официальный Вашингтон, отмечает газета, является инициатором обострения ситуации на Украине. Именно неограниченное расширение НАТО во главе с США привело к эскалации между Москвой и Киевом. Действия Белого дома продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования. Кроме того, США пытаются опорочить Пекин и преувеличить так называемую "китайскую угрозу", чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.
Клевета и репрессии, используемые Вашингтоном, в очередной раз показали "презренный и зловещий характер" США, которые доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов, резюмирует "Синьхуа".
Ранее китайское издание Global Times заявило, что Соединенные Штаты пытаются сделать любого своего соперника общим противником всего блока НАТО. После заявлений генсека альянса Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей как кризис на Украине, так и возросшее влияние Китая, становится очевидным желание Вашингтона использовать альянс исключительно в собственных целях, говорилось в публикации.
"Хуаньцю шибао", в свою очередь, напомнила, что официальный Вашингтон инициировал пять последовательных раундов расширения НАТО на восток, максимально сжав пространство безопасности России. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы.
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В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
В конце января Россия получила письменный ответ — западные партнеры проигнорировали все основные пункты. В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез с взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
Москва 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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