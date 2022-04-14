https://ria.ru/20220414/postradavshiy-1783608364.html

Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины

Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022

Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:11

2022-04-14T20:11

2022-04-14T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил легкое осколочное ранение.Ранее Гладков сообщил об обстреле Журавлевки со стороны Украины, по его словам, есть повреждения жилых домов, социальных объектов."К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, "что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления".Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу.Около 16.00 четверга Гладков сообщил об обстреле расположенного менее чем в километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирного населения никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет. После инцидента жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.

https://ria.ru/20220325/svyaschennik-1780068204.html

https://ria.ru/20220413/vsu-1783345755.html

украина

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков