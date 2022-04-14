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Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/postradavshiy-1783608364.html
Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины
Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:11
2022-04-14T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил легкое осколочное ранение.Ранее Гладков сообщил об обстреле Журавлевки со стороны Украины, по его словам, есть повреждения жилых домов, социальных объектов."К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По словам Гладкова, "что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления".Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу.Около 16.00 четверга Гладков сообщил об обстреле расположенного менее чем в километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирного населения никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет. После инцидента жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.
https://ria.ru/20220325/svyaschennik-1780068204.html
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украина
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происшествия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
20:11 14.04.2022
 
Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины

Житель белгородского села Журавлевка получил ранение при обстреле со стороны Украины

© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтакте
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил легкое осколочное ранение.
Ранее Гладков сообщил об обстреле Журавлевки со стороны Украины, по его словам, есть повреждения жилых домов, социальных объектов.
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"К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, "что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления".
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу.
Около 16.00 четверга Гладков сообщил об обстреле расположенного менее чем в километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирного населения никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет. После инцидента жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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