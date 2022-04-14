Житель белгородского села пострадал при обстреле со стороны Украины
Житель белгородского села Журавлевка получил ранение при обстреле со стороны Украины
© Фото : страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во ВКонтактеПоследствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области
Последствия взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один житель белгородского села Журавлевка пострадал после обстрела со стороны Украины, он получил легкое осколочное ранение.
Ранее Гладков сообщил об обстреле Журавлевки со стороны Украины, по его словам, есть повреждения жилых домов, социальных объектов.
25 марта, 14:24украинские войска обстреляли погранпункт в курской
"К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель 37 лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, "что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления".
Ранее Журавлевка, по словам Гладкова, уже подвергалась обстрелу.
Около 16.00 четверга Гладков сообщил об обстреле расположенного менее чем в километре от границы с Украиной села Сподарюшино. По словам губернатора, среди мирного населения никто не пострадал, разрушений жилых и социальных объектов нет. После инцидента жителей сел Безымено и Сподарюшино эвакуировали.