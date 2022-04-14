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Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое - РИА Новости, 14.04.2022
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Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое - РИА Новости, 14.04.2022
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое
В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:49
2022-04-14T16:24
украина
россия
вооруженные силы украины
брянская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Женщина в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.Как уточнили РИА Новости в администрации Климовского района, пострадавший ребенок – мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев. В поселке пострадали два дома и две хозяйственные постройки на улице Лесной и улице Брянской.На место происшествия выехали следователи регионального управления СК России.Школы приграничных районов Брянской области после происшествия переходят на дистанционное обучение с 15 апреля.
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
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Пограничный пункт пропуска в Брянской области после обстрела со стороны Украины
Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, сообщили в ФСБ. Повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали. Жители соседнего поселка Климово публикуют вот такие фотографии с места, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт.
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украина, россия, вооруженные силы украины, брянская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
14:49 14.04.2022 (обновлено: 16:24 14.04.2022)
 
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое

Минздрав: двое пострадавших при обстреле в Брянской области находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.
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В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.
"В результате инцидента в Брянской области пострадали 7 человек. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии - в настоящее время их оперируют. Состояние ещё троих - удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам.
Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Женщина в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.
Как уточнили РИА Новости в администрации Климовского района, пострадавший ребенок – мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев. В поселке пострадали два дома и две хозяйственные постройки на улице Лесной и улице Брянской.
На место происшествия выехали следователи регионального управления СК России.
Школы приграничных районов Брянской области после происшествия переходят на дистанционное обучение с 15 апреля.
 
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныБрянская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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