14:49 14.04.2022 (обновлено: 16:24 14.04.2022)
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое
Минздрав: двое пострадавших при обстреле в Брянской области находятся в тяжелом состоянии
Капельницы . Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.
В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.
"В результате инцидента в Брянской области пострадали 7 человек. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь. Двое из них в тяжелом состоянии - в настоящее время их оперируют. Состояние ещё троих - удовлетворительное", - сказал Кузнецов журналистам.
Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Женщина в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.
Как уточнили РИА Новости в администрации Климовского района, пострадавший ребенок – мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев. В поселке пострадали два дома и две хозяйственные постройки на улице Лесной и улице Брянской.
На место происшествия выехали следователи регионального управления СК России.
Школы приграничных районов Брянской области после происшествия переходят на дистанционное обучение с 15 апреля.