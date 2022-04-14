https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783529529.html

Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое

Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое - РИА Новости, 14.04.2022

Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое

В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:49

2022-04-14T14:49

2022-04-14T16:24

украина

россия

вооруженные силы украины

брянская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В результате обстрела территории Брянской области украинскими войсками пострадали 7 человек, все госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.Ранее губернатор региона сообщил, что после обстрела Климово со стороны Украины есть пострадавшие, им оказывается помощь.В 12.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Брянской области поступило сообщение о возгорании двух жилых домов по адресам: Брянская область, п. Климово, ул. Юбилейная и ул. 60 лет СССР.Среди пострадавших есть беременная женщина и ребенок. Женщина в удовлетворительном состоянии, ребёнок в состоянии средней тяжести. Их транспортируют в Брянскую областную больницу.Как уточнили РИА Новости в администрации Климовского района, пострадавший ребенок – мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев. В поселке пострадали два дома и две хозяйственные постройки на улице Лесной и улице Брянской.На место происшествия выехали следователи регионального управления СК России.Школы приграничных районов Брянской области после происшествия переходят на дистанционное обучение с 15 апреля.

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пограничный пункт пропуска в Брянской области после обстрела со стороны Украины Пограничный пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины, сообщили в ФСБ. Повреждения получили в том числе две машины беженцев. Люди не пострадали. Жители соседнего поселка Климово публикуют вот такие фотографии с места, утверждая, что снаряды попали и в населенный пункт. 2022-04-14T14:49 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, вооруженные силы украины, брянская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)