https://ria.ru/20220414/posobiya-1783601107.html

Малоимущие семьи Липецкой области получат пособия на детей 8-17 лет

Малоимущие семьи Липецкой области получат пособия на детей 8-17 лет - РИА Новости, 14.04.2022

Малоимущие семьи Липецкой области получат пособия на детей 8-17 лет

Малоимущие семьи Липецкой области уже с апреля смогут получать пособия на детей от 8 до 17 лет; соответствующие изменения депутаты областного Совета внесли в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:11

2022-04-14T19:11

2022-04-14T19:11

липецкая область

россия

общество

пенсионный фонд рф

детские пособия

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Малоимущие семьи Липецкой области уже с апреля смогут получать пособия на детей от 8 до 17 лет; соответствующие изменения депутаты областного Совета внесли в четверг в региональный закон, сообщает пресс-служба местного парламента.Изменения в закон "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" внесены во исполнение указа президента РФ. Законопроектом установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, полагающаяся семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в регионе (сегодня это 10503 рубля). Условия те же, что и для выплаты на детей от 3 до 7 лет, только выплачивать ее будет Пенсионный фонд, а не органы соцзащиты. Новую выплату начнут назначат уже с апреля текущего года, говорится в сообщении."Это серьёзный законопроект, который инициирован на основании указа президента о выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. На реализацию новых выплат будут направлены средства из федерального бюджета в размере более двух миллиардов рублей. И почти 740 миллионов предусмотрено на эти цели в региональной казне. Предположительно, в нашей области выплату будут получать более 34 тысяч человек", - приводит пресс-служба слова спикера регионального парламента Дмитрия Аверова.Размер и условия предоставления выплаты, а также порядок определения среднедушевого дохода семьи устанавливаются администрацией области в соответствии с указом президента от 31 марта 2022 года.Размер новой выплаты составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе. Базовый размер выплаты – 50 процентов – составит 5327 рублей, 75 процентов смогут получить семьи, которым базовое пособие не позволяет поднять доход до регионального прожиточного минимума. Сумма выплаты в этом случае составит 7990,5 рублей. Сто процентов - 10654 рубля - можно будет получать, если повышенный размер выплаты не позволяет вывести семью из числа нуждающихся, сообщает пресс-служба.Обратиться за пособием можно будет с 1 мая текущего года при условии, что на 1 апреля ребенку исполнилось 8 лет или еще нет 17 лет. Заявление можно будет подать лично в ПФР или через Госуслуги, как только появится форма заявления.

https://ria.ru/20220329/zapas-1780711836.html

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779432995.html

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липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, общество, пенсионный фонд рф, детские пособия, липецкая область