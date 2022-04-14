https://ria.ru/20220414/poiski-1783490126.html

В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу

В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу - РИА Новости, 14.04.2022

В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу

Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:22

2022-04-14T12:22

2022-04-14T12:37

происшествия

назрань

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ."Разыскивается несовершеннолетняя... 2006 года рождения. По имеющейся информации, 13 апреля, примерно в 12 часов, она ушла из школы в Назрани вместе с подругой, после чего уехала в неизвестном направлении на маршрутной "Газели", - говорится в сообщении.Отмечается, что примерно в 15 часов девочка выходила на связь со своей подругой в мессенджере, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. При себе у нее были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.Следственные органы просят граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки или обстоятельствах ее исчезновения в следственное управление, либо по телефону 02.

https://ria.ru/20220408/rebenok-1782517995.html

https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html

назрань

республика ингушетия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, назрань, республика ингушетия