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В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу - РИА Новости, 14.04.2022
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В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу - РИА Новости, 14.04.2022
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу
Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:22
2022-04-14T12:37
происшествия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ."Разыскивается несовершеннолетняя... 2006 года рождения. По имеющейся информации, 13 апреля, примерно в 12 часов, она ушла из школы в Назрани вместе с подругой, после чего уехала в неизвестном направлении на маршрутной "Газели", - говорится в сообщении.Отмечается, что примерно в 15 часов девочка выходила на связь со своей подругой в мессенджере, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. При себе у нее были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.Следственные органы просят граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки или обстоятельствах ее исчезновения в следственное управление, либо по телефону 02.
https://ria.ru/20220408/rebenok-1782517995.html
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назрань
республика ингушетия
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происшествия, назрань, республика ингушетия
12:22 14.04.2022 (обновлено: 12:37 14.04.2022)
 
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу

В Назрани разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ.
"Разыскивается несовершеннолетняя... 2006 года рождения. По имеющейся информации, 13 апреля, примерно в 12 часов, она ушла из школы в Назрани вместе с подругой, после чего уехала в неизвестном направлении на маршрутной "Газели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что примерно в 15 часов девочка выходила на связь со своей подругой в мессенджере, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. При себе у нее были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.
Следственные органы просят граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки или обстоятельствах ее исчезновения в следственное управление, либо по телефону 02.
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ПроисшествияНазраньРеспублика Ингушетия
 
 
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