https://ria.ru/20220414/poiski-1783490126.html
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу - РИА Новости, 14.04.2022
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу
Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:22
2022-04-14T12:22
2022-04-14T12:37
происшествия
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Правоохранители в Ингушетии разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала в среду после уроков в Назрани, сообщает региональное СУСК РФ."Разыскивается несовершеннолетняя... 2006 года рождения. По имеющейся информации, 13 апреля, примерно в 12 часов, она ушла из школы в Назрани вместе с подругой, после чего уехала в неизвестном направлении на маршрутной "Газели", - говорится в сообщении.Отмечается, что примерно в 15 часов девочка выходила на связь со своей подругой в мессенджере, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. При себе у нее были мобильный телефон, паспорт и спортивная сумка.Следственные органы просят граждан сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки или обстоятельствах ее исчезновения в следственное управление, либо по телефону 02.
https://ria.ru/20220408/rebenok-1782517995.html
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
назрань
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, назрань, республика ингушетия
12:22 14.04.2022 (обновлено: 12:37 14.04.2022)
В Ингушетии разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу
В Назрани разыскивают пропавшую после занятий 16-летнюю школьницу