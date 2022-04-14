https://ria.ru/20220414/pogibshie-1783603272.html
За прошедшие сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
За прошедшие сутки в ДНР погибли пять военнослужащих - РИА Новости, 14.04.2022
За прошедшие сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки погибли пятеро военных Республики, 12 пострадали. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:38
2022-04-14T19:38
2022-04-14T19:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за прошедшие сутки погибли пятеро военных Республики, 12 пострадали."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783510100.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
За прошедшие сутки в ДНР погибли пять военнослужащих
Народная милиция ДНР: за прошедшие сутки погибли пять военнослужащих, 12 пострадали