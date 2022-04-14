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В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/pogibshie-1783454235.html
В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей
В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2022
В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей
Семьдесят восемь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 57 дней эскалации со стороны украинских войск, заявило в четверг представительство ДНР РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:38
2022-04-14T09:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Семьдесят восемь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 57 дней эскалации со стороны украинских войск, заявило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 307 мирных жителей, в том числе 24 ребенка", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что за весь период эскалации было зафиксировано 1890 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1698 были с применением тяжелого вооружения. Суммарно украинские войска выпустили по ДНР 20 585 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", шесть ракет РСЗО БМ-27 "Ураган " и более 2 тысяч ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/gruziya-1783373952.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
09:38 14.04.2022 (обновлено: 09:47 14.04.2022)
 
В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей

В ДНР сообщили о 78 погибших мирных жителях за 57 дней эскалации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города с бутылями воды
Жители Мариуполя идут по улице города с бутылями воды - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Мариуполя идут по улице города с бутылями воды
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Семьдесят восемь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 57 дней эскалации со стороны украинских войск, заявило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 307 мирных жителей, в том числе 24 ребенка", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Отмечается, что за весь период эскалации было зафиксировано 1890 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1698 были с применением тяжелого вооружения. Суммарно украинские войска выпустили по ДНР 20 585 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", шесть ракет РСЗО БМ-27 "Ураган " и более 2 тысяч ракет из РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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