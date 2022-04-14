https://ria.ru/20220414/pogibshie-1783454235.html

В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей

В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей - РИА Новости, 14.04.2022

В ДНР за 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей

Семьдесят восемь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 57 дней эскалации со стороны украинских войск, заявило в четверг представительство ДНР РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:38

2022-04-14T09:38

2022-04-14T09:47

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Семьдесят восемь мирных жителей погибли в Донецкой народной республике за 57 дней эскалации со стороны украинских войск, заявило в четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 57 дней эскалации погибли 78 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 307 мирных жителей, в том числе 24 ребенка", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Отмечается, что за весь период эскалации было зафиксировано 1890 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из них 1698 были с применением тяжелого вооружения. Суммарно украинские войска выпустили по ДНР 20 585 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", шесть ракет РСЗО БМ-27 "Ураган " и более 2 тысяч ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/gruziya-1783373952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, донецкая народная республика