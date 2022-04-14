https://ria.ru/20220414/podlodki-1783441770.html

Две подлодки ТОФ отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр"

Две подлодки ТОФ отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр" - РИА Новости, 14.04.2022

Две подлодки ТОФ отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр"

Две подлодки Тихоокеанского флота отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр" и поразили мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, сообщили РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:27

2022-04-14T06:27

2022-04-14T09:14

безопасность

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Две подлодки Тихоокеанского флота отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр" и поразили мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.Отмечается, что подводные лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами "противника", вышли в заданный район, и оттуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции."Крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника", - отчитались на ТОФ.В учении принимали участие свыше 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота."Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - первые две из серии шести таких субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Также в составе флота аналогичная подлодка "Магадан". Четвертая - "Уфа", недавно спущена на воду, а пятая и шестая "Можайск" и "Якутск" строятся.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

https://ria.ru/20220402/bezopasnost-1781443333.html

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Учения Тихоокеанского флота в Японском море Две подлодки Тихоокеанского флота отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр" и поразили мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. 2022-04-14T06:27 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, тихоокеанский флот вмф россии, россия