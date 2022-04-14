В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств
Правительство внесло в Госдуму проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств
Медицинский сотрудник с анализами крови. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина.
"Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), перестанут зависеть от импортного сырья. Такой законопроект, подготовленный правительством, внесён в Госдуму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.
Уточняется, что правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Также добавляется, что законопроект запрещает вывоз полученной в России донорской крови, её компонентов и плазмы за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.
"Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было всё необходимое для их изготовления", – приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 14 апреля.