https://ria.ru/20220414/plazma-1783518367.html

В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств - РИА Новости, 14.04.2022

В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

2022-04-14T14:00

общество

михаил мишустин

россия

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина."Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), перестанут зависеть от импортного сырья. Такой законопроект, подготовленный правительством, внесён в Госдуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.Уточняется, что правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Также добавляется, что законопроект запрещает вывоз полученной в России донорской крови, её компонентов и плазмы за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью."Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было всё необходимое для их изготовления", – приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 14 апреля.

https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году