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В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств - РИА Новости, 14.04.2022
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В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств
В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств - РИА Новости, 14.04.2022
В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:00
2022-04-14T14:00
общество
михаил мишустин
россия
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина."Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), перестанут зависеть от импортного сырья. Такой законопроект, подготовленный правительством, внесён в Госдуму", - говорится в сообщении.Отмечается, что поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.Уточняется, что правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Также добавляется, что законопроект запрещает вывоз полученной в России донорской крови, её компонентов и плазмы за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью."Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было всё необходимое для их изготовления", – приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 14 апреля.
https://ria.ru/20220413/lekarstva-1782955003.html
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общество, михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:00 14.04.2022
 
В Госдуму внесли проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

Правительство внесло в Госдуму проект о возможностях передачи плазмы крови для лекарств

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник с анализами крови
Медицинский сотрудник с анализами крови - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Медицинский сотрудник с анализами крови. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови, сообщается на сайте кабмина.
"Российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), перестанут зависеть от импортного сырья. Такой законопроект, подготовленный правительством, внесён в Госдуму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами.
Уточняется, что правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Также добавляется, что законопроект запрещает вывоз полученной в России донорской крови, её компонентов и плазмы за пределы страны, за исключением случаев, связанных с гуманитарной помощью.
"Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было всё необходимое для их изготовления", – приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 14 апреля.
Схема эксперимента. Микрокристаллы вводятся вверху слева. Реакция инициируется импульсами лазера слева в центре, попадающими в белки внутри кристаллов. Атомная структура белка исследуется с помощью рентгеновских импульсов, поступающих от лазера слева внизу.
Вчера, 08:00Наука
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ОбществоМихаил МишустинРоссияГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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