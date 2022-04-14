https://ria.ru/20220414/platezhi-1783538226.html

ПСБ первым в РФ интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк

ПСБ первым в РФ интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк - РИА Новости, 14.04.2022

ПСБ первым в РФ интегрировал возможность приема платежей в мобильный банк

ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:13

2022-04-14T15:13

2022-04-14T15:13

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. ПСБ первым на российском рынке эквайринговых услуг запустил возможность для бизнеса принимать платежи с помощью смартфона, не выходя из мобильного банка, сообщает пресс-служба банка.Новое решение подходит для любого телефона с NFC-модулем, работающего на операционной системе Android 9.0 и выше. Сервис реализован на базе технологии SoftPOS, которую ПСБ запустил для приема платежей в 2021 году, также первым в России. Кроме работы в режиме платежного терминала, сервис может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения бизнеса.Технология SoftPOS и возможности, которая она открывает предпринимателям, особенно востребована малым и микро-бизнесом, курьерскими службами, торговыми точками с небольшой проходимостью и другими компаниями, работающими там, где не требуется выдавать большое количество чеков в короткий промежуток времени.

https://ria.ru/20220324/internet-bank-1779890593.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, технологии, россия