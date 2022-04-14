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Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 14.04.2022
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Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы
Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 14.04.2022
Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы
Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:20
2022-04-14T18:20
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы."На природных территориях столицы появились раннецветущие растения. Выглянувшему солнцу рады не только горожане, но и уже появившиеся первоцветы. Своим ярким цветением они привлекают взгляды прохожих и проснувшихся насекомых, для которых являются источником пропитания. Собирать раннецветущие растения запрещено, но можно сделать красивое фото", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже можно встретить ветреницу лютиковую в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" в СВАО. Еще в заказнике "Долгие пруды" расцвела пролеска – многолетнее растение голубого цвета. А гусиный лук желтый замечен вблизи природного заказника "Воробьевы горы".
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городское хозяйство москвы, москва
18:20 14.04.2022
 

Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы

© Фото : МосприродаПролеска
Пролеска - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Мосприрода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы.
"На природных территориях столицы появились раннецветущие растения. Выглянувшему солнцу рады не только горожане, но и уже появившиеся первоцветы. Своим ярким цветением они привлекают взгляды прохожих и проснувшихся насекомых, для которых являются источником пропитания. Собирать раннецветущие растения запрещено, но можно сделать красивое фото", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже можно встретить ветреницу лютиковую в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" в СВАО. Еще в заказнике "Долгие пруды" расцвела пролеска – многолетнее растение голубого цвета. А гусиный лук желтый замечен вблизи природного заказника "Воробьевы горы".
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