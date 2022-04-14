https://ria.ru/20220414/pervotsvety-1783590672.html

Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы

Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 14.04.2022

Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы

Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:20

2022-04-14T18:20

2022-04-14T18:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Раннецветущие растения появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства Москвы."На природных территориях столицы появились раннецветущие растения. Выглянувшему солнцу рады не только горожане, но и уже появившиеся первоцветы. Своим ярким цветением они привлекают взгляды прохожих и проснувшихся насекомых, для которых являются источником пропитания. Собирать раннецветущие растения запрещено, но можно сделать красивое фото", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже можно встретить ветреницу лютиковую в фаунистическом заказнике "Долгие пруды" в СВАО. Еще в заказнике "Долгие пруды" расцвела пролеска – многолетнее растение голубого цвета. А гусиный лук желтый замечен вблизи природного заказника "Воробьевы горы".

https://ria.ru/20220322/rassada-1779275094.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва