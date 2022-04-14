Полянский: Россия призывает стороны конфликта в Йемене соблюдать перемирие
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия призывает стороны йеменского конфликта к перемирию
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 14 апр – РИА Новости. Россия призывает стороны йеменского противостояния соблюдать договоренность о двухмесячном перемирии, заявил на заседании Совета безопасности первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Настоятельно призываем все стороны йеменского противостояния к неукоснительному соблюдению достигнутых договоренностей, а также отказу от односторонних провокационных шагов", - сказал Полянский.
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Он призвал все стороны внутрийеменского конфликта вернуться за стол переговоров для налаживания под эгидой ООН процесса политического урегулирования.
По словам Полянского, необходимо также полностью снять ограничения на поставку лекарств на всей территории Йемена.
Ранее спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грюнберг сообщил, что стороны конфликта достигли договоренности о двухмесячном перемирии, начиная со 2 апреля, которое может быть продлено с согласия сторон. Он сообщил, что стороны договорились прекратить все наступательные военные действия, в том числе воздушные, наземные и морские, внутри Йемена и за его пределами, а также разрешить заход судов с нефтепродуктами в порт Ходейды на Красном море и выполнение коммерческих рейсов в и из аэропорта Саны в заранее определенные пункты назначения в регионе, а также изучить возможность открытия дорог в Таизе и других провинциях страны. Перемирие было приурочено к началу межйеменских переговоров в Эр-Рияде.