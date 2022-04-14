https://ria.ru/20220414/peregovory-1783497003.html

Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины

Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.04.2022

Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины

Белоруссия, с точки зрения России, была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:52

2022-04-14T12:52

2022-04-14T13:07

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

россия

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Белоруссия, с точки зрения России, была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С нашей точки зрения Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров, но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны", - сказал Песков журналистам в четверг.Он добавил, что по проведению переговоров в очном формате на данный момент нет предложений."Нет, пока нет", - уточнил Песков.Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783497674.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, украина