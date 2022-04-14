https://ria.ru/20220414/peregovory-1783497003.html
Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины
Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины
Белоруссия, с точки зрения России, была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:52
2022-04-14T12:52
2022-04-14T13:07
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
россия
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Белоруссия, с точки зрения России, была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С нашей точки зрения Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров, но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны", - сказал Песков журналистам в четверг.Он добавил, что по проведению переговоров в очном формате на данный момент нет предложений."Нет, пока нет", - уточнил Песков.Российская и украинская стороны продолжают переговоры об урегулировании ситуации на Украине в онлайн-формате, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783497674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, украина
12:52 14.04.2022 (обновлено: 13:07 14.04.2022)
Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для переговоров России и Украины
Песков назвал Белоруссию прекрасным местом для продолжения переговоров России и Украины