https://ria.ru/20220414/otsrochka-1783589580.html

МСП Банк предоставляет отсрочку бизнесу по кредитам ФОТ 3.0

МСП Банк предоставляет отсрочку бизнесу по кредитам ФОТ 3.0 - РИА Новости, 14.04.2022

МСП Банк предоставляет отсрочку бизнесу по кредитам ФОТ 3.0

МСП Банк предоставляет бизнесу отсрочку по кредитам, выданным в период антиковидных ограничений в рамках программы Минэкономразвития ФОТ 3.0, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:09

2022-04-14T18:09

2022-04-14T18:09

корпорация мсп

мсп банк

экономика

максим решетников

петр засельский

ипотека

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. МСП Банк предоставляет бизнесу отсрочку по кредитам, выданным в период антиковидных ограничений в рамках программы Минэкономразвития ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк вместе с другими финансовыми организациями является участником данной программы.По данным Минэка, отсрочку до 6 месяцев по выплатам основного долга и процентов по кредитам ФОТ 3.0 уже получили более 30 тысяч компаний – заемщиков. На эти цели правительством дополнительно выделен 1 миллиард рублей."Всего за время действия программы заключено свыше 40 тысяч кредитных соглашений более чем на 145 миллиардов рублей. На сегодня за отсрочкой в банки уже обратились почти 300 заемщиков с кредитным портфелем 1,4 миллиарда рублей", - сообщил на заседании правительства в четверг министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэка.Он также напомнил, что кредиты ФОТ 3.0 позволили поддержать операционную деятельность предприятий общественного питания, культуры, спорта и развлечений, гостиниц и туристических агентств, и сохранить не менее 740 тысяч рабочих мест."Дополнительно выделенные правительством средства позволят заемщикам ФОТ 3.0 не только взять в банке отсрочку платежей, но и сохранить на весь период льготную ставку 3% годовых", – приводится в сообщении пресс-службы кредитного учреждения комментарий председателя правления МСП Банка Петра Засельского.Кредиты по программе ФОТ 3.0 выдавались на срок до 18 месяцев, из которых первые 6 месяцев заемщик освобождался от выплаты основного долга и процентов, а в течение последующих 12 месяцев мог погашать кредит ежемесячно равными долями. Теперь с учетом отсрочки, которую можно оформить в банке до 30 сентября 2022 года, максимальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 увеличился до двух лет. При этом, заемщик обязан сохранить 90% сотрудников от численности, которая была зафиксирована в его кредитном договоре в момент его заключения.

https://ria.ru/20220412/kreditovanie-1783081265.html

https://ria.ru/20220324/kreditovanie-1779831076.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, экономика, максим решетников, петр засельский, ипотека