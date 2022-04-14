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СМИ: Евросоюз окончательно закрыл возможность экспорта оружия в Россию - РИА Новости, 14.04.2022
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СМИ: Евросоюз окончательно закрыл возможность экспорта оружия в Россию
СМИ: Евросоюз окончательно закрыл возможность экспорта оружия в Россию - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ: Евросоюз окончательно закрыл возможность экспорта оружия в Россию
Евросоюз закрыл последнюю возможность осуществлять поставки оружия в Россию, которые продолжались несмотря на санкции, введенные в 2014 году, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:51
2022-04-14T15:51
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз закрыл последнюю возможность осуществлять поставки оружия в Россию, которые продолжались несмотря на санкции, введенные в 2014 году, сообщает бельгийский телеканал RTBF."Специальный пункт позволял продажу оружия в том случае, если это вписывается в рамки контрактов, заключенных до введения запрета", - указывает телеканал.По его информации, правительства Польши и Литвы после начала военной спецоперации России на Украине подвергли критике этот пункт. "Таким образом, в пятом пакете санкций было найдено решение для отмены этого пункта", - говорится в сообщении.Согласно данным Еврокомиссии, в 2021 году страны ЕС поставили в Россию оружия на 39 миллионов евро. Крупнейшими поставщиками являлись Франция и Германия.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, европа, донбасс, оружие
15:51 14.04.2022
 
СМИ: Евросоюз окончательно закрыл возможность экспорта оружия в Россию

RTBF: Евросоюз закрыл последнюю возможность осуществлять поставки оружия в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз закрыл последнюю возможность осуществлять поставки оружия в Россию, которые продолжались несмотря на санкции, введенные в 2014 году, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
"Специальный пункт позволял продажу оружия в том случае, если это вписывается в рамки контрактов, заключенных до введения запрета", - указывает телеканал.
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По его информации, правительства Польши и Литвы после начала военной спецоперации России на Украине подвергли критике этот пункт. "Таким образом, в пятом пакете санкций было найдено решение для отмены этого пункта", - говорится в сообщении.
Согласно данным Еврокомиссии, в 2021 году страны ЕС поставили в Россию оружия на 39 миллионов евро. Крупнейшими поставщиками являлись Франция и Германия.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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