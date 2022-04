Best Cases Conference 2022 готовится к запуску

https://ria.ru/20220414/onlayn-konferentsiya-1783506754.html

МОСКВА, 14 апр – Пресс-служба Best Cases Conference. Уже на протяжении пяти лет Best Cases Conference ежегодно транслирует успехи индустрии и погружает аудиторию в механику создания рекламных кейсов. 19 и 20 апреля 2022 года участники онлайн-конференции расскажут о деталях проделанной работы и ответят на вопрос: что помогает оказываться в топе рейтингов и завоевывать награды на индустриальных конкурсах и премиях.ВСС — это конференция для специалистов в маркетинге, рекламе и медиа, посвященная анализу лучших практик, кейсов и новых технологий. Свои самые успешные работы представят известные агентства и крупнейшие рекламодатели, среди которых лидеры рейтингов АКАР во всех направлениях: медиа, маркетинг, digital, коммуникации, брендинг, креатив.Конференция пройдет в традиционном для проекта формате: два линейных эфира 19 и 20 апреля. Зрителем BCC сможет стать каждый: конференция ждет всех — от студентов и начинающих специалистов до профессионалов рынка со всей страны.В сценарии выступлений включены:● реализация лучших проектов 2021;● инсайты, метрики и KPI;● коллаборации и партнерство;● продающие креативы для решения бизнес-задач.Участниками этого года станут: emg, Leo Burnett Moscow, MEDIA DIRECTION DIGITAL, Media Instinct, OMD Media Direction, ONY, Otvetdesign, Publicis Media, Shuka design, YANDEX CREATIVE STUDIO '7.47'.По секрету всему светуПеред стартом сезона команда Best Cases Conference обратилась к участникам с вопросом о том, почему в рекламной индустрии важно делиться опытом.Best Cases Conference сегодня — это экспертные мнения, новые гибкие решения, бизнес-знания и обмен опытом в глубинных разборах практик. Конференция транслирует максимальную открытость и готовность делиться закулисьем достижений. Что об этом думают участники?Денис Всесвятский, директор телеканала 2х2 и спикер ВСС 2022, считает, что все в одной лодке, поэтому важно делиться и позитивным, и негативным опытом, чтобы двигать индустрию вперед.Василий Губин, креативный директор Leo Burnett Moscow, верит, что все выданные тайны помогут сделать нашу индустрию лучше, веселее и добрее. Любой рекламный кейс живет очень недолго — не больше пары месяцев. Поэтому обсуждения сделанного помогают продлить жизнь работ и в следующий раз сделать их лучше. Василий считает, что секреты успеха можно смело выдавать.Рассказывать про свой путь иногда страшно. Но почему так происходит? Саша Новохацкая, креативный директор YANDEX CREATIVE STUDIO '7.47', выделила две причины, почему делиться своим опытом зачастую не хочется:1. Страшно потерять лицо (хотя на самом деле, его только приобретаешь), ведь рассказывать про факапы не так приятно, как про успех.2. А вдруг кто-то научится и сможет делать работу лучше тебя? Но ведь это и так может произойти:).В своих лекциях и консультациях Александра старается концентрироваться не на раздувании успехов кейса, а на процессе, проблемах и даже факапах. Саша уверена, что прозрачность вызывает эмоциональный отклик . Зная обо всех подводных камнях, проще действовать правильно.Герои конференции о проектеBest Cases Conference — также своего рода большой кейс или проект о проектах. Максимально четкую картину о ВСС можно составить на основе впечатлений спикеров. Команда конференции попросила героев сезона 2022 поделиться любимыми моментами участия в проекте.Например, Денис Всесвятский отметил процесс подготовки к съемкам: детали, свет, атмосфера. Итог подготовки — магия. А еще на телеканал 2х2 в 2008 году Денис пришел именно потому, что очень любит снимать видео, это никогда не надоедает. Каждая съемка, по мнению Дениса, это маленькая жизнь!В ВСС ежегодно подают кейсы новые агентства. YANDEX CREATIVE STUDIO '7.47' принимали участие впервые, но команда признается, что было так комфортно, будто проделывали это уже много раз.Валя Экимян, копирайтер YANDEX CREATIVE STUDIO '7.47', рассказывает, что презентация для съемки готовилась в сжатые сроки, но все успели. По словам Вали, команде не привыкать: от срочного дедлайна вместо паники рождается азарт. В итоге съемка пролетела: два прогона презентации перед камерой, стоп, снято, спасибо.В этом году в съемках Best Cases Conference приняли участие 12 агентств и рекламодателей. Уже через две недели зрителям будут раскрыты все секреты создания лучших кейсов.Программа, расписание трансляций и подписка на эфиры доступны на официальном сайте Best Cases Conference.Контактная информация:PR-менеджер проекта — Данилова Ксения, Email.Источник пресс-релиза: пресс-служба Best Cases ConferenceМероприятие для возрастной категории: 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

