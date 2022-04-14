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В Google предупредили россиян об отключении подписки на хранилище One - РИА Новости, 14.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220414/one-1783586981.html
В Google предупредили россиян об отключении подписки на хранилище One
В Google предупредили россиян об отключении подписки на хранилище One - РИА Новости, 14.04.2022
В Google предупредили россиян об отключении подписки на хранилище One
Российские пользователи Google получили предупреждение о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Сообщения об этом массово рассылаются на почтовые... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:00
2022-04-14T18:00
наука
технологии
google
apple ios
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские пользователи Google получили предупреждение о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Сообщения об этом массово рассылаются на почтовые ящики.Google уведомляет российских пользователей, что подписка Google One вскоре станет недоступна. В качестве причины называется то, что "обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится".Американская корпорация таким образом отменила возможность, которой пользовались россияне с 10 марта. После приостановки транзакций Google Pay, оставался вариант с оплатой подписки через приложение Google One на iOS со счета мобильного телефонаПисьма получают письма как те, кто купил подписку на месяц, так и те, кто приобрел годовой вариант. После завершения оплаченного периода, пользователь переводится на бесплатные 15 ГБ.
https://ria.ru/20220325/apple-1779995788.html
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РИА Новости
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96
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технологии, google, apple ios
18:00 14.04.2022
 

В Google предупредили россиян об отключении подписки на хранилище One

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские пользователи Google получили предупреждение о том, что их подписка на сервис One будет отменена. Сообщения об этом массово рассылаются на почтовые ящики.
Google уведомляет российских пользователей, что подписка Google One вскоре станет недоступна. В качестве причины называется то, что "обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится".
Американская корпорация таким образом отменила возможность, которой пользовались россияне с 10 марта. После приостановки транзакций Google Pay, оставался вариант с оплатой подписки через приложение Google One на iOS со счета мобильного телефона
Письма получают письма как те, кто купил подписку на месяц, так и те, кто приобрел годовой вариант. После завершения оплаченного периода, пользователь переводится на бесплатные 15 ГБ.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 10:01
Apple приостановила поддержку карт "Мир"
 
НаукаТехнологииGoogleApple iOS
 
 
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