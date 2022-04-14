https://ria.ru/20220414/obvineniya-1783622382.html
США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций
США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций - РИА Новости, 14.04.2022
США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций
Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство"... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:22
2022-04-14T22:22
2022-04-14T22:22
госдума рф
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сша
санкции
александр бабаков
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России, говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка."Ответчики Александр Михайлович Бабаков, Александр Николаевич Воробьев и Михаил Алексеевич Плисюк управляли международной сетью влияния и дезинформации, задачей которой было продвижение интересов Российской Федерации", - следует из документов, обнародованных в электронной базе данных суда.Из них следует, что американские власти обвиняют Бабакова и его помощников в "попытках ослабить партнерства США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России, нацеленным на разрушение суверенитета Украины".Также в документах утверждается, что эти люди, предположительно, пытались повлиять на проводимую властями США политику в отношении России, в частности, посредством "постановочных событий, оплаченной пропаганды и вербовкой по меньшей мере одного американского гражданина для продвижения своих интересов в неофициальном качестве".Россиян обвиняют по трем пунктам. Им вменяется в том числе "работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях". Приписываемые россиянам преступления, согласно документам суда, были совершены в период с 2012 по 2017 годы.
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html
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госдума рф, в мире, сша, санкции, александр бабаков
США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций
США предъявили обвинения зампреду Госдумы Бабакову и двум его помощникам в подрыве санкций
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России, говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка.
"Ответчики Александр Михайлович Бабаков, Александр Николаевич Воробьев и Михаил Алексеевич Плисюк управляли международной сетью влияния и дезинформации, задачей которой было продвижение интересов Российской Федерации", - следует из документов, обнародованных в электронной базе данных суда.
Из них следует, что американские власти обвиняют Бабакова и его помощников в "попытках ослабить партнерства США
с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России
, нацеленным на разрушение суверенитета Украины".
Также в документах утверждается, что эти люди, предположительно, пытались повлиять на проводимую властями США политику в отношении России, в частности, посредством "постановочных событий, оплаченной пропаганды и вербовкой по меньшей мере одного американского гражданина для продвижения своих интересов в неофициальном качестве".
Россиян обвиняют по трем пунктам. Им вменяется в том числе "работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях". Приписываемые россиянам преступления, согласно документам суда, были совершены в период с 2012 по 2017 годы.