https://ria.ru/20220414/obvineniya-1783622382.html

США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций

США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций - РИА Новости, 14.04.2022

США предъявили обвинения зампреду Госдумы в подрыве санкций

Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство"... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:22

2022-04-14T22:22

2022-04-14T22:22

госдума рф

в мире

сша

санкции

александр бабаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40899/26/408992613_0:453:2750:2000_1920x0_80_0_0_b483a522d882d295c009a39a258efa06.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России, говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка."Ответчики Александр Михайлович Бабаков, Александр Николаевич Воробьев и Михаил Алексеевич Плисюк управляли международной сетью влияния и дезинформации, задачей которой было продвижение интересов Российской Федерации", - следует из документов, обнародованных в электронной базе данных суда.Из них следует, что американские власти обвиняют Бабакова и его помощников в "попытках ослабить партнерства США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России, нацеленным на разрушение суверенитета Украины".Также в документах утверждается, что эти люди, предположительно, пытались повлиять на проводимую властями США политику в отношении России, в частности, посредством "постановочных событий, оплаченной пропаганды и вербовкой по меньшей мере одного американского гражданина для продвижения своих интересов в неофициальном качестве".Россиян обвиняют по трем пунктам. Им вменяется в том числе "работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях". Приписываемые россиянам преступления, согласно документам суда, были совершены в период с 2012 по 2017 годы.

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783429499.html

https://ria.ru/20220413/infovoyna-1783398505.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, в мире, сша, санкции, александр бабаков