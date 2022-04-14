16:29 14.04.2022 (обновлено: 16:33 14.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск
Украинские войска выпустили по Первомайску пять снарядов калибра 122 миллиметра
Мина на территории Луганской ТЭС. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.25 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (пять снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.