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Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием - РИА Новости, 14.04.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220414/oborudovanie-1783471714.html
Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием
Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием - РИА Новости, 14.04.2022
Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием
Липецкие власти оснастят класс победителя конкурса "Учитель года Липецкой области" мультимедийным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:10
2022-04-14T11:10
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Липецкие власти оснастят класс победителя конкурса "Учитель года Липецкой области" мультимедийным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации региона.О нехватке технических средств для наглядного и более интересного преподавания физики, преподаватель рассказала на встрече главы региона Игоря Артамонова с лауреатами конкурса "Учитель года Липецкой области", по итогам которого педагог была признана абсолютным победителем. Она сообщила, что мечтает сделать свои уроки более наглядными, а для этого необходимо мультимедийное оборудование.Губернатор пообещал лично посетить школу и решить этот вопрос. Накануне Артамонов побывал в учебном заведении и сообщил, что необходимое для школы оборудование будет приобретено."Хорошая школа, увлечённые своим делом педагоги. Замечательно, что они хотят совершенствовать свою работу. Обязательно поможем улучшить материально-техническую базу класса физики, чтобы у детей было ещё больше возможностей для развития", - сказал Артамонов.
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общество, игорь артамонов
11:10 14.04.2022
 

Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием

© Фото : администрация Липецкой областиГлавы Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения школы в поселке Лев Толстой
Главы Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения школы в поселке Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Липецкие власти оснастят класс победителя конкурса "Учитель года Липецкой области" мультимедийным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации региона.
О нехватке технических средств для наглядного и более интересного преподавания физики, преподаватель рассказала на встрече главы региона Игоря Артамонова с лауреатами конкурса "Учитель года Липецкой области", по итогам которого педагог была признана абсолютным победителем. Она сообщила, что мечтает сделать свои уроки более наглядными, а для этого необходимо мультимедийное оборудование.
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Губернатор пообещал лично посетить школу и решить этот вопрос. Накануне Артамонов побывал в учебном заведении и сообщил, что необходимое для школы оборудование будет приобретено.
"Хорошая школа, увлечённые своим делом педагоги. Замечательно, что они хотят совершенствовать свою работу. Обязательно поможем улучшить материально-техническую базу класса физики, чтобы у детей было ещё больше возможностей для развития", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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