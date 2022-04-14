https://ria.ru/20220414/oborudovanie-1783471714.html

Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием

Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием - РИА Новости, 14.04.2022

Липецкие власти оснастят класс "Учителя года" новым оборудованием

Липецкие власти оснастят класс победителя конкурса "Учитель года Липецкой области" мультимедийным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:10

2022-04-14T11:10

2022-04-14T11:10

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Липецкие власти оснастят класс победителя конкурса "Учитель года Липецкой области" мультимедийным оборудованием, сообщает пресс-служба администрации региона.О нехватке технических средств для наглядного и более интересного преподавания физики, преподаватель рассказала на встрече главы региона Игоря Артамонова с лауреатами конкурса "Учитель года Липецкой области", по итогам которого педагог была признана абсолютным победителем. Она сообщила, что мечтает сделать свои уроки более наглядными, а для этого необходимо мультимедийное оборудование.Губернатор пообещал лично посетить школу и решить этот вопрос. Накануне Артамонов побывал в учебном заведении и сообщил, что необходимое для школы оборудование будет приобретено."Хорошая школа, увлечённые своим делом педагоги. Замечательно, что они хотят совершенствовать свою работу. Обязательно поможем улучшить материально-техническую базу класса физики, чтобы у детей было ещё больше возможностей для развития", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220413/lipetsk-1783283984.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, игорь артамонов