https://ria.ru/20220414/nudisty-1783162620.html

Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы

Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы - РИА Новости, 14.04.2022

Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы

Эксперты составили рейтинг лучших нудистских пляжей в Европе, пишет The Sun. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:20

2022-04-14T03:20

2022-04-14T03:20

туризм

новости - туризм

майорка

хорватия

крит (остров)

греция

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153982/12/1539821277_0:138:1999:1262_1920x0_80_0_0_68117f57ff63e9a83e8a91ddcc1e3ee1.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших нудистских пляжей в Европе, пишет The Sun.Один из таких расположен во французской деревушке Кап Д`Агд в регионе Окситания. Протяженность прибрежной полосы более мили: здесь не только загорают и купаются голышом, но и проводят "дикие" пенные вечеринки.Не меньшей популярностью пользуется Little Banana на греческом острове Скиатос. "Пляж идеально подходит для принятия солнечных ванн. Тихо, много шезлонгов", — делится впечатлениями один из посетителей на сайте Tripadvisor.Еще один — Red Beach — находится на острове Крит. Правда, по душе он придется не всем, тут мало молодежи. "Если хотите очутиться в компании пенсионеров, то это по адресу", — рассказывают пользователи.А в Хорватии есть целый лагерь для любителей проводить отпуск голышом. Территория изолирована, можно наслаждаться отдыхом, ни на что не отвлекаясь. Но ближе к вечеру здесь все же принято одеваться. Если не любите толпу, отправляйтесь в Германию. "Иногда здесь больше тюленей, чем людей", — делятся посетители отзывами о Buhne 16. Из немноголюдных пляжей эксперты также советуют Paradise Beach на Миконосе и Es Tren на Майорке.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782920976.html

майорка

хорватия

крит (остров)

греция

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, майорка, хорватия, крит (остров), греция, туризм, туристы, германия, франция, отдых, пляжи