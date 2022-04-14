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Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220414/nudisty-1783162620.html
Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы
Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы - РИА Новости, 14.04.2022
Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы
Эксперты составили рейтинг лучших нудистских пляжей в Европе, пишет The Sun. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:20
2022-04-14T03:20
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших нудистских пляжей в Европе, пишет The Sun.Один из таких расположен во французской деревушке Кап Д`Агд в регионе Окситания. Протяженность прибрежной полосы более мили: здесь не только загорают и купаются голышом, но и проводят "дикие" пенные вечеринки.Не меньшей популярностью пользуется Little Banana на греческом острове Скиатос. "Пляж идеально подходит для принятия солнечных ванн. Тихо, много шезлонгов", — делится впечатлениями один из посетителей на сайте Tripadvisor.Еще один — Red Beach — находится на острове Крит. Правда, по душе он придется не всем, тут мало молодежи. "Если хотите очутиться в компании пенсионеров, то это по адресу", — рассказывают пользователи.А в Хорватии есть целый лагерь для любителей проводить отпуск голышом. Территория изолирована, можно наслаждаться отдыхом, ни на что не отвлекаясь. Но ближе к вечеру здесь все же принято одеваться. Если не любите толпу, отправляйтесь в Германию. "Иногда здесь больше тюленей, чем людей", — делятся посетители отзывами о Buhne 16. Из немноголюдных пляжей эксперты также советуют Paradise Beach на Миконосе и Es Tren на Майорке.
https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html
https://ria.ru/20220412/puteshestviya-1782920976.html
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новости - туризм, майорка, хорватия, крит (остров), греция, туризм, туристы, германия, франция, отдых, пляжи
03:20 14.04.2022
 
Эксперты назвали лучшие нудистские пляжи Европы

Эксперты рассказали, где находятся лучшие нудистские пляжи в Европе

© Depositphotos / BennianУказатель на пляже
Указатель на пляже - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Depositphotos / Bennian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг лучших нудистских пляжей в Европе, пишет The Sun.
Один из таких расположен во французской деревушке Кап Д`Агд в регионе Окситания. Протяженность прибрежной полосы более мили: здесь не только загорают и купаются голышом, но и проводят "дикие" пенные вечеринки.
Не меньшей популярностью пользуется Little Banana на греческом острове Скиатос. "Пляж идеально подходит для принятия солнечных ванн. Тихо, много шезлонгов", — делится впечатлениями один из посетителей на сайте Tripadvisor.
Еще один — Red Beach — находится на острове Крит. Правда, по душе он придется не всем, тут мало молодежи. "Если хотите очутиться в компании пенсионеров, то это по адресу", — рассказывают пользователи.
А в Хорватии есть целый лагерь для любителей проводить отпуск голышом. Территория изолирована, можно наслаждаться отдыхом, ни на что не отвлекаясь. Но ближе к вечеру здесь все же принято одеваться.
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Если не любите толпу, отправляйтесь в Германию. "Иногда здесь больше тюленей, чем людей", — делятся посетители отзывами о Buhne 16.
Из немноголюдных пляжей эксперты также советуют Paradise Beach на Миконосе и Es Tren на Майорке.
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