https://ria.ru/20220414/nikaragua-1783437084.html

ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа

ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа - РИА Новости, 14.04.2022

ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа

Вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируют начать выпускать на площадке... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:27

2022-04-14T03:27

2022-04-14T03:27

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никарагуа

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Никарагуа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В ведомстве отметили, что определенный интерес к вакцине "Конвасэл" уже проявлен потенциальными странами экспорта, но возможность регистрации и поставки препарата в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.

https://ria.ru/20220413/issledovaniya-1783239622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, россия, никарагуа, коронавирус covid-19