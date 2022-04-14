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ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа - РИА Новости, 14.04.2022
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ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа
ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа - РИА Новости, 14.04.2022
ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа
Вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируют начать выпускать на площадке... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:27
2022-04-14T03:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
никарагуа
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Никарагуа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.В ведомстве отметили, что определенный интерес к вакцине "Конвасэл" уже проявлен потенциальными странами экспорта, но возможность регистрации и поставки препарата в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
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общество, здоровье - общество, россия, никарагуа, коронавирус covid-19
03:27 14.04.2022
 
ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от COVID-19 в Никарагуа

ФМБА планирует начать выпуск вакцины "Конвасэл" от коронавируса в Никарагуа

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики covid-19 - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Лаборатория по производству вакцины "Конвасэл" для профилактики covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вакцину против коронавируса "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, планируют начать выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Никарагуа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
"В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины "Конвасэл" на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа – это вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона гриппозные вакцины", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что определенный интерес к вакцине "Конвасэл" уже проявлен потенциальными странами экспорта, но возможность регистрации и поставки препарата в зарубежные страны появится только после завершения третьей фазы клинических исследований.
Минздрав России 18 марта зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами ФМБА.
Лаборатория по производству вакцины Конвасэл для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 06:51Распространение коронавируса
ФМБА планирует начать пострегистрационные исследования вакцины "Конвасэл"
 
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