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Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций" - РИА Новости, 14.04.2022
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Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций"
Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций" - РИА Новости, 14.04.2022
Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций"
США создают очаги нестабильности, что касается не только Украины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:09
2022-04-14T11:09
мария захарова
сша
китай
тайвань
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США создают очаги нестабильности, что касается не только Украины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова."Соединённые Штаты продолжают создавать очаги нестабильности. Это касается не только накачки Украины натовским вооружением, но, например, и Китая", - написала она в своем Telegram-канале.По ее словам, в начале апреля госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на 100 миллионов долларов, включая контракт на обслуживание ЗРК Patriot, что является третьей поставкой оружия на остров за недолгое время президентства Джо Байдена.Кроме того, подчеркнула Захарова, впервые с конца прошлого века был анонсирован визит в Тайбэй спикера Конгресса США Нэнси Пелоси."Каскад антипекинских провокаций. Принцип, сформулированный Макиавелли, "разделяй и властвуй" устарел. Ему на смену пришёл новый – "разжигай и властвуй", - отметила официальный представитель МИД России, добавив, что внешнеполитическая машина США заточена на разрушение системы международных отношений.Она отметила, что в Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно это провокативное поведение в отношении ядерных держав.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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мария захарова, сша, китай, тайвань, политика
11:09 14.04.2022
 
Захарова раскритиковала США за "каскад антипекинских провокаций"

Захарова: США создают очаги нестабильности своей политикой в отношении Китая

© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Greg Baker
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. США создают очаги нестабильности, что касается не только Украины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Соединённые Штаты продолжают создавать очаги нестабильности. Это касается не только накачки Украины натовским вооружением, но, например, и Китая", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, в начале апреля госдеп США утвердил поставку на Тайвань вооружений почти на 100 миллионов долларов, включая контракт на обслуживание ЗРК Patriot, что является третьей поставкой оружия на остров за недолгое время президентства Джо Байдена.
Кроме того, подчеркнула Захарова, впервые с конца прошлого века был анонсирован визит в Тайбэй спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.
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В Китае оценили противодействие России "финансовому оружию" США
"Каскад антипекинских провокаций. Принцип, сформулированный Макиавелли, "разделяй и властвуй" устарел. Ему на смену пришёл новый – "разжигай и властвуй", - отметила официальный представитель МИД России, добавив, что внешнеполитическая машина США заточена на разрушение системы международных отношений.
Она отметила, что в Вашингтоне не могут не понимать, насколько опасно это провокативное поведение в отношении ядерных держав.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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