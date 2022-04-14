Рейтинг@Mail.ru
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/naznachenie-1783616379.html
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России - РИА Новости, 14.04.2022
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России
Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский, ранее занимавший пост временно исполняющего обязанности гендиректора, сообщает компания. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:20
2022-04-14T21:27
экономика
украина
яндекс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_131:487:2905:2047_1920x0_80_0_0_897eae6b2ddb748f304054e21bbfa35b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский, ранее занимавший пост временно исполняющего обязанности гендиректора, сообщает компания."Яндекс объявляет о назначении Артёма Савиновского на пост генерального директора ООО "Яндекс". Кандидатура Артёма в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО "Яндекс"", - говорится в сообщении.Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО "Яндекс", добавляется в сообщении.Гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года была Елена Бунина. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден покинуть этот пост, а также пост заместителя генерального директора Yandex N.V., свои должности в голландских дочерних структурах компании "Яндекс", а также совет директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После чего Бунина вернулась на пост исполняющего обязанности гендиректора до 15 апреля, однако 2 апреля ее в этой роли сменил Савиновский. Бунина осталась на посту HR-директора компании. Эту должность она занимает с 2011 года.Савиновский пришёл в "Яндекс" в 2008 году. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. В частности, Савиновский входил в команду, готовившую выход "Яндекса" на биржу NASDAQ, и участвовал в разработки стратегии развития "Яндекс.Такси". В 2016 году он возглавил направление медиасервисов."Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы.
https://ria.ru/20220413/yandeksmuzyka-1783326214.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155525/19/1555251951_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_151eb4ac8df4681b58b044a4576a6d5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, яндекс, россия
21:20 14.04.2022 (обновлено: 21:27 14.04.2022)
 
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России

Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский, ранее занимавший пост временно исполняющего обязанности гендиректора, сообщает компания.
"Яндекс объявляет о назначении Артёма Савиновского на пост генерального директора ООО "Яндекс". Кандидатура Артёма в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО "Яндекс"", - говорится в сообщении.
Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО "Яндекс", добавляется в сообщении.
Гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года была Елена Бунина. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден покинуть этот пост, а также пост заместителя генерального директора Yandex N.V., свои должности в голландских дочерних структурах компании "Яндекс", а также совет директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После чего Бунина вернулась на пост исполняющего обязанности гендиректора до 15 апреля, однако 2 апреля ее в этой роли сменил Савиновский. Бунина осталась на посту HR-директора компании. Эту должность она занимает с 2011 года.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 14:43
Роскомнадзор призвал "Яндекс.Музыку" удалить подкасты Би-Би-Си
Савиновский пришёл в "Яндекс" в 2008 году. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. В частности, Савиновский входил в команду, готовившую выход "Яндекса" на биржу NASDAQ, и участвовал в разработки стратегии развития "Яндекс.Такси". В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.
"Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы.
 
ЭкономикаУкраинаЯндексРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала