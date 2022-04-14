21:20 14.04.2022 (обновлено: 21:27 14.04.2022)
Назначен новый генеральный директор "Яндекса" в России
Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Генеральным директором "Яндекса" в России назначен Артем Савиновский, ранее занимавший пост временно исполняющего обязанности гендиректора, сообщает компания.
"Яндекс объявляет о назначении Артёма Савиновского на пост генерального директора ООО "Яндекс". Кандидатура Артёма в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО "Яндекс"", - говорится в сообщении.
Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора ООО "Яндекс", добавляется в сообщении.
Гендиректором российского "Яндекса" с декабря 2017 года была Елена Бунина. В середине минувшего марта ее сменил Тигран Худавердян, однако на следующий день после назначения он был вынужден покинуть этот пост, а также пост заместителя генерального директора Yandex N.V., свои должности в голландских дочерних структурах компании "Яндекс", а также совет директоров из-за санкций, введенных против него Евросоюзом после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После чего Бунина вернулась на пост исполняющего обязанности гендиректора до 15 апреля, однако 2 апреля ее в этой роли сменил Савиновский. Бунина осталась на посту HR-директора компании. Эту должность она занимает с 2011 года.
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Савиновский пришёл в "Яндекс" в 2008 году. Он курировал направление финансовой отчётности, аналитики и планирования. В частности, Савиновский входил в команду, готовившую выход "Яндекса" на биржу NASDAQ, и участвовал в разработки стратегии развития "Яндекс.Такси". В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.
"Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы.