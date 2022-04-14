https://ria.ru/20220414/nauka-1783605948.html
Программу по развитию атомной науки и технологий продлили на шесть лет
Программу по развитию атомной науки и технологий продлили на шесть лет - РИА Новости, 14.04.2022
Программу по развитию атомной науки и технологий продлили на шесть лет
Срок выполнения российской программы по развитию атомной науки и технологий продлен на 6 лет, до 2030 года, соответствующий указ президента РФ опубликован в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:55
2022-04-14T19:55
2022-04-14T20:49
наука
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Срок выполнения российской программы по развитию атомной науки и технологий продлен на 6 лет, до 2030 года, соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Программа продляется "в целях повышения эффективности комплексного решения задач ускоренного развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии, обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации при использовании атомной энергии".Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений.Программа, которая изначально была рассчитана до 2024 года, включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности.Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт".
https://ria.ru/20220211/energetika-1772299145.html
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наука, технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
19:55 14.04.2022 (обновлено: 20:49 14.04.2022)
Программу по развитию атомной науки и технологий продлили на шесть лет
Программу по развитию атомной науки и технологий продлили на шесть лет, до 2030 года
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Срок выполнения российской программы по развитию атомной науки и технологий продлен на 6 лет, до 2030 года, соответствующий указ президента РФ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Программа продляется "в целях повышения эффективности комплексного решения задач ускоренного развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии, обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации при использовании атомной энергии".
Комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ" (РТТН) направлена на укрепление лидирующих позиций России
в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития по широкому спектру направлений.
Программа, которая изначально была рассчитана до 2024 года, включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности.
Заказчик-координатор программы РТТН - "Росатом
", научное руководство программой поручено национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт
".